El violento episodio ocurrió a plena luz del día y quedó registrado por las cámaras de seguridad. Los delincuentes se llevaron dinero, celulares, una cartera y mercadería del local.

Hoy 17:14

Un grupo de al menos diez jóvenes protagonizó un robo bajo la modalidad "piraña" en una heladería de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires. Los delincuentes ingresaron de manera repentina al comercio y, en menos de 30 segundos, lograron llevarse distintas pertenencias y dinero en efectivo.

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El hecho ocurrió el viernes por la tarde en una sucursal de Lucciano's, ubicada en pleno centro de la ciudad, mientras el establecimiento atendía normalmente a sus clientes.

Según muestran las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, los jóvenes entraron todos juntos y comenzaron a actuar rápidamente. Mientras algunos sustraían productos del mostrador, otros se acercaron a dos mujeres que se encontraban en el lugar y les robaron un celular y una cartera.

Durante el asalto, la empleada del comercio también fue amenazada por los delincuentes, quienes consiguieron apoderarse del dinero de la caja registradora antes de escapar.

Toda la secuencia quedó registrada en video y llamó la atención por la rapidez con la que actuó el grupo, que completó el robo en menos de medio minuto.

La investigación quedó a cargo de la Comisaría 1ª de Quilmes, que trabaja en la identificación de los involucrados mediante las grabaciones de seguridad y los testimonios de las víctimas. Hasta el momento no se registraron detenciones por el hecho.