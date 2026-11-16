Con el baúl abierto y un hombre acostado adentro: la peligrosa escena que captaron en plena Ruta 9

La particular situación fue registrada por otros automovilistas mientras el vehículo circulaba desde Las Termas de Río Hondo hacia la ciudad Capital. Las imágenes dejaron en evidencia una arriesgada forma de trasladar a una persona.

Hoy 16:56

Una imprudente situación en plena Ruta Nacional 9 llamó la atención de quienes transitaban por el tramo que conecta Las Termas de Río Hondo con Santiago del Estero. Un automóvil fue captado mientras circulaba con una persona acostada en el compartimento destinado al equipaje, completamente expuesta a los peligros de la ruta.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Lo más llamativo del episodio fue que el vehículo avanzaba con la tapa del baúl levantada, dejando a la vista al hombre que viajaba en su interior. Según se observa en las imágenes difundidas, el ocupante permanecía recostado sobre lo que parecía ser una especie de cama improvisada.

La situación quedó registrada en fotografías tomadas por otros automovilistas, quienes advirtieron la particular maniobra mientras el rodado continuaba su trayecto hacia la Capital santiagueña. La forma en que era transportado el hombre representaba un evidente riesgo, ya que no contaba con las condiciones de seguridad de un asiento convencional.

Hasta el momento, se desconocen los motivos por los cuales el hombre viajaba dentro del baúl, así como su identidad y las circunstancias que llevaron a trasladarlo de esa manera. Tampoco trascendió durante cuánto tiempo circuló el automóvil en esas condiciones.

Por otra parte, no se informó si hubo intervención de las autoridades de tránsito o de alguna dependencia policial a raíz de lo sucedido.