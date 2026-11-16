En 2021, el 60% de los argentinos reportaron haber sido víctimas de algún tipo de fraude digital. Con el aumento de estos delitos, es crucial saber cómo proteger y recuperar cuentas en línea.

Hoy 18:12

En la actualidad, el robo de cuentas en línea se ha vuelto una problemática común en Argentina y el mundo. Con un aumento notable en los casos de fraude digital, es fundamental estar preparados para enfrentar esta situación y aprender a recuperar nuestras cuentas sin perder información valiosa.

Según datos de la Universidad de Buenos Aires, más de 2.5 millones de argentinos sufrieron algún tipo de ciberataque en 2021. Esto hace que la seguridad en línea se convierta en una prioridad.

El primer paso para recuperar una cuenta robada es actuar rápidamente. Contactar a la plataforma afectada y proporcionar la información necesaria puede facilitar el proceso de recuperación. Es habitual que los servicios de atención al cliente tengan procedimientos específicos para estos casos.

Además, es vital cambiar las contraseñas de todas las cuentas asociadas. Utilizar contraseñas fuertes y únicas para cada servicio es una recomendación que los expertos en ciberseguridad hacen desde hace años. Para ello, se pueden utilizar gestores de contraseñas que permiten mantener la seguridad sin complicaciones.

No olvides activar la autenticación de dos factores en todas tus cuentas. Este método añade una capa extra de seguridad, ya que requiere un código adicional que generalmente se envía a tu teléfono móvil o correo electrónico. Esto puede ser crucial para evitar futuros robos.

En caso de que la recuperación de tu cuenta sea complicada, considera informar a las autoridades locales. En Argentina, la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales ofrece recursos y orientación para estos casos, lo que puede ser útil si se trata de un robo significativo.

Finalmente, la educación sobre seguridad en línea es esencial. Mantente informado sobre las nuevas tácticas de los estafadores y comparte esta información con amigos y familiares. La prevención es la mejor herramienta para evitar ser víctima de un robo de cuentas en el futuro.