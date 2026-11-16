El Comité de Emergencia continúa trabajando en distintos barrios de la Capital para reparar los daños provocados por la tormenta del fin de semana. También se registraron más de 30 intervenciones de Defensa Civil.

Hoy 18:19

El Comité de Emergencia de la Municipalidad de Santiago del Estero continúa desplegando operativos en diferentes sectores de la ciudad para atender las consecuencias del fuerte temporal que azotó la Capital durante la madrugada del sábado.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante las jornadas del sábado, domingo y lunes, el área de Arbolado Urbano realizó más de 50 intervenciones, principalmente por árboles caídos, ejemplares con riesgo de desplome y ramas quebradas que representaban un peligro para vecinos y transeúntes.

Por su parte, el personal de Plazas y Paseos trabajó sobre siete árboles afectados en avenida Roca, tres en el paseo España y otros cinco en los espacios verdes de calle Juncal.

En tanto, en el Parque Aguirre se relevaron daños en aproximadamente 40 ejemplares, entre caídas y desprendimientos de ramas como consecuencia de los fuertes vientos.

Continúan las tareas de limpieza y reparación

La Dirección de Servicios Urbanos mantiene los trabajos de recolección y retiro de ramas y restos vegetales acumulados en la vía pública, con el objetivo de despejar las calles y recuperar las condiciones de circulación.

Asimismo, el área de Electricidad avanza con la reparación de postes dañados y el restablecimiento del alumbrado público en los sectores afectados.

De manera paralela, personal de Obras Públicas realiza tareas de limpieza y mantenimiento de los desagües pluviales para favorecer el escurrimiento del agua. Desde el municipio reiteraron la importancia de no arrojar residuos en canales y conductos, ya que pueden provocar obstrucciones.

Defensa Civil atendió más de 30 emergencias

Durante el fin de semana, Defensa Civil intervino en más de 30 situaciones relacionadas con las consecuencias del fenómeno climático.

El Comité de Emergencia permanece en alerta y continúa monitoreando los pronósticos para las próximas horas, a fin de brindar respuestas ante nuevas eventualidades.

Desde la Municipalidad recordaron que, ante cualquier situación de emergencia, los vecinos pueden comunicarse con Defensa Civil al teléfono 421-7999.