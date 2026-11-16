El expresidente de Paraguay fue llevado a la prisión de Viñas Cue luego de permanecer diez días en una dependencia militar donde habría contado con comodidades especiales, entre ellas un gimnasio.

Hoy 18:22

Santiago Peña fue trasladado este lunes 16 de noviembre a la prisión militar de Viñas Cue, en Asunción, en medio de la polémica por los privilegios que habría recibido durante su detención. El exmandatario ingresó al establecimiento esposado, con casco de protección y chaleco antibalas, bajo un fuerte operativo de seguridad.

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El traslado se concretó poco después de las 15 y fue dispuesto por el juez penal de garantías Osmar Legal, luego de que trascendiera que Peña habría contado con comodidades especiales durante los diez días que permaneció alojado en el Regimiento Escolta Presidencial.

Entre las irregularidades denunciadas se encontraba la disponibilidad de equipos de gimnasio dentro de las instalaciones, una situación que generó cuestionamientos sobre las condiciones de reclusión del exjefe de Estado.

A partir de su ingreso al nuevo establecimiento, ubicado en el barrio Botánico de la capital paraguaya, Peña quedó registrado como el interno número 53. La Justicia ordenó que permanezca separado del resto de los detenidos, especialmente de otras personas investigadas en la misma causa, y que se adopten medidas para garantizar su seguridad.

La controversia también provocó consecuencias dentro de las Fuerzas Armadas. El actual presidente paraguayo, Pedro Alliana, dispuso la destitución del coronel José Daiub, quien estaba a cargo del Regimiento Escolta Presidencial, tras conocerse las denuncias sobre el trato especial que recibía el exmandatario.

Peña permanece bajo prisión preventiva por su presunta vinculación con el escándalo financiero de Ueno Bank, en una investigación por supuestos delitos de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.

El exmandatario había sido detenido el pasado 6 de noviembre, después de su destitución mediante un juicio político. Su traslado a Viñas Cue no modifica su situación procesal, mientras continúa la investigación judicial por las presuntas irregularidades financieras.