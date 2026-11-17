La actriz interpretará a una joven aspirante a convertirse en Playmate del Mes en "Playmates", una producción que marcará el debut como directora de largometrajes de Lorraine Nicholson.

Hoy 13:04

Lily-Rose Depp encabezará el elenco de “Playmates”, una película ambientada en el universo de la Mansión Playboy que tiene previsto su estreno en 2027. La actriz interpretará a Anna, una joven que aspira a convertirse en Playmate del Mes.

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La historia sigue a Elle, una adolescente de 13 años que considera la Mansión Playboy su segundo hogar. Allí conoce a Anna, con quien desarrolla una amistad inesperada. Ambas se acompañarán en la búsqueda de sus respectivos objetivos.

El proyecto también contará con las actuaciones de Jessica Biel y Bill Pullman. Biel interpretará a una expareja de Hugh Hefner, mientras que Pullman dará vida al fundador de la revista Playboy.

La película será dirigida por Lorraine Nicholson, hija del actor Jack Nicholson, en lo que representa su debut como directora de un largometraje. Además, Lily-Rose Depp participará como productora.

La producción tiene previsto su estreno en 2027, aunque todavía no se anunció una fecha específica.