Los tres alumnos de 7° grado de la Escuela N° 641 “Ilda Azucena Abregú” de la localidad de Santa Cruz, del departamento Alberdi, llegaron a la Capital acompañados por su maestra, Valle González. Durante su recorrido conocieron distintos espacios de la ciudad y visitaron los estudios de Diario Panorama, Panorama Play, Noticiero 7 y Radio Panorama.

Hoy 12:46

Una visita muy especial tuvo lugar este martes en Diario Panorama: recibimos a Jonás Silva, Juan Gómez y Tatiana Abregú, tres alumnos que cursan el 7° grado en una escuela del interior de la provincia y que llegaron a la Capital acompañados por su docente, Valle González, con el objetivo de conocer de cerca distintos espacios e instituciones que hasta ahora habían estudiado solamente en el aula.

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Los estudiantes pertenecen a la Escuela N° 641 “Ilda Azucena Abregú” de la localidad de Santa Cruz, del departamento Alberdi, y se encuentran transitando sus últimos meses de la escuela primaria. Para ellos, el viaje tuvo además un significado especial: es la primera vez que visitan la Madre de Ciudades y el próximo año deberán iniciar una nueva etapa educativa.

Todavía no tienen definido dónde continuarán sus estudios secundarios, ya que deberán optar entre el Nivel Secundario de Santos Lugares o Campo Gallo, dos de las alternativas que tienen para continuar su formación.

Un viaje que comenzó con el esfuerzo de la docente

La visita a la Capital fue posible gracias al esfuerzo de la propia docente y de los alumnos. Al tratarse solamente de tres estudiantes, González decidió afrontar personalmente parte de los gastos para poder concretar el viaje.

"Como eran tres alumnitos, decidí aportar para poder llegar y pagarnos nuestro viaje", explicó la maestra durante una entrevista con Diario Panorama.

El traslado se realizó en una combi de línea. Una vez en la Capital, la situación dio un giro inesperado cuando fueron recibidos en la Honorable Cámara de Diputados por el vicegobernador Carlos Silva Neder.

Según relató la docente, durante ese encuentro les preguntaron si contaban con un lugar donde hospedarse. Como no tenían alojamiento previsto, el vicegobernador gestionó el hospedaje y también colaboró con el transporte y un guía, lo que les permitió extender la visita y recorrer distintos puntos de la ciudad.

De la escuela a conocer en persona lo que estudiaron

González explicó que uno de los principales objetivos del viaje fue que los chicos pudieran conocer personalmente instituciones y espacios públicos que forman parte de los contenidos trabajados en clase.

"El objetivo era conocer la provincia y también, a su vez, conocer las instituciones públicas como así también los medios de comunicación", señaló.

Durante su recorrido visitaron la Honorable Cámara de Diputados, la Casa de Gobierno, el Estadio Único Madre de Ciudades, el Tren del Desarrollo y el Poder Judicial.

También recorrieron la plaza Libertad y la Catedral Basílica, entre otros puntos de la Capital santiagueña.

Una visita especial a Diario Panorama

Como parte de este recorrido, los tres alumnos llegaron a las oficinas de Diario Panorama, donde pudieron conocer desde adentro cómo funciona un medio de comunicación.

Durante la visita recorrieron la redacción, conocieron los estudios de Panorama Play, Noticiero 7, Libertad de Opinión y Radio Panorama y pudieron observar parte del trabajo cotidiano de periodistas, productores y trabajadores de los distintos espacios.

La experiencia permitió que los chicos pudieran conocer en primera persona cómo se construyen las noticias, cómo funciona un estudio de televisión y qué tareas se realizan detrás de cámara y frente a los micrófonos.

La docente explicó que justamente uno de los objetivos era que los contenidos abordados durante el año pudieran dejar de ser solamente conceptos estudiados en clase y transformarse en experiencias concretas.

Tres alumnos, una maestra y una experiencia que no olvidarán

Durante el recorrido, los chicos también hablaron con orgullo de su docente y del esfuerzo que realiza diariamente para llegar hasta la escuela.

"A veces llega con la moto pinchada y muchas veces caminando", contó Juan, uno de los alumnos, al referirse a los kilómetros que su maestra recorre para cumplir con su tarea.

Para González, la visita representa mucho más que un paseo. Es la posibilidad de que sus estudiantes puedan ampliar sus experiencias, conocer instituciones, descubrir nuevos espacios y pensar no solo en la etapa educativa que comenzarán el próximo año sino también en su futuro.