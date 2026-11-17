El Presidente se mostró confiado de cara a las próximas elecciones y destacó el papel de las nuevas generaciones. Durante un discurso en el Palacio Libertad, también defendió su programa económico y anticipó que dejará el poder en 2031.

Hoy 18:02

El presidente Javier Milei volvió a referirse a las elecciones presidenciales de 2027 y aseguró que conseguirá la reelección en primera vuelta. Durante su participación en las Jornadas Monetarias y Bancarias 2026, organizadas por el Banco Central en el Palacio Libertad, el mandatario destacó la importancia del voto joven y expresó su confianza en la continuidad de su proyecto político.

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Frente a funcionarios, economistas y representantes del sector financiero, el jefe de Estado aprovechó su exposición sobre la situación económica argentina para enviar un mensaje electoral y anticipar el escenario que imagina para el próximo año.

En ese contexto, se refirió a las dificultades que implica ejercer la Presidencia y sostuvo que la responsabilidad de conducir el país hace prácticamente imposible ofrecer consejos a quienes ocupen posteriormente ese cargo.

Fue entonces cuando lanzó una afirmación sobre su futuro político: "A quien sea mi sucesor, porque voy a ser reelecto, tampoco le voy a poder dar un consejo".

La apuesta de Milei por el voto joven

Uno de los momentos más destacados de su intervención llegó cuando el mandatario dirigió un mensaje especialmente a las nuevas generaciones, un sector del electorado que considera fundamental para la continuidad de La Libertad Avanza.

En ese sentido, expresó: "Me dijo Santiago que había muchos jóvenes. Ustedes son los que van a salvar el país, que dicho sea de paso, son el 70% del padrón. No tengan duda que vamos a ganar en primera vuelta".

La referencia al 70% del padrón electoral fue una afirmación del propio Presidente durante su discurso y no estuvo acompañada de una explicación estadística que permitiera verificar a qué grupo de edades hacía referencia.

Con estas declaraciones, Milei volvió a colocar a los jóvenes en el centro de su estrategia electoral, al considerar que su respaldo será determinante para conseguir un segundo mandato presidencial.

La continuidad del modelo económico y el horizonte de 2031

Durante la exposición, realizada ante el ministro de Economía, Luis Caputo, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y especialistas del ámbito financiero, Milei también defendió los principales lineamientos de su programa económico.

El mandatario abordó cuestiones vinculadas con el dólar, la emisión monetaria y el superávit fiscal, aspectos que considera centrales para consolidar la estabilidad económica y sostener las reformas impulsadas por su administración.

Además, planteó que su eventual reelección le permitiría completar un segundo período presidencial hasta 2031, año en el que prevé finalizar su paso por el Gobierno nacional.

Sus declaraciones se producen en un contexto de creciente actividad política de cara a las elecciones de 2027, mientras el oficialismo busca fortalecer su posición parlamentaria y avanzar con nuevas reformas.

De esta manera, Milei volvió a mostrarse convencido de que obtendrá un nuevo mandato presidencial, apostando al respaldo de las generaciones más jóvenes y a la continuidad de su programa económico como los principales argumentos de su proyecto electoral.