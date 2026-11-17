El senador nacional por Santiago del Estero criticó el proyecto del oficialismo que busca suspender las PASO durante 12 meses. Tras participar de la Comisión de Asuntos Constitucionales, advirtió sobre las consecuencias de modificar las reglas electorales de cara a 2027.

Hoy 17:58

El senador nacional José Emilio Neder expresó su rechazo al proyecto de reforma electoral impulsado por el Gobierno de Javier Milei, que contempla una nueva suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

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A través de una publicación en Facebook, el legislador santiagueño cuestionó la iniciativa luego de participar este martes 17 de noviembre en la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, donde el oficialismo solicitó un cuarto intermedio al no conseguir las firmas necesarias para emitir dictamen.

La intención del bloque gubernamental es retomar el tratamiento este miércoles 18 de noviembre, con el objetivo de alcanzar los acuerdos que permitan avanzar con el proyecto.

Neder criticó especialmente la propuesta de suspender las PASO por un período de 12 meses, así como las modificaciones que se están introduciendo durante las negociaciones legislativas.

"Otra vez una 'suspensión' a su medida y por el término de 12 meses, poniendo y sacando artículos todo el tiempo, un verdadero mamarracho", manifestó el senador.

Neder advirtió sobre los cambios en las reglas electorales

El legislador sostuvo que el bloque del peronismo se opone a modificar el sistema electoral en función de una elección determinada y cuestionó los motivos políticos que, a su entender, impulsan la iniciativa.

"Desde nuestro bloque del peronismo estamos en contra de esta estratagema de suspender o alterar las normas electorales para una elección específica", afirmó.

En ese sentido, Neder consideró que la propuesta responde a intereses electorales del Gobierno nacional y que podría perjudicar la organización de los sectores opositores.

"Esto responde a cálculos tácticos del gobierno nacional, engendrando una coyuntura con el propósito de obtener ventajas circunstanciales y dificultar la organización de la oposición", expresó.

Finalmente, el representante santiagueño insistió en la necesidad de mantener reglas claras y estables para garantizar el funcionamiento del sistema democrático.

"Preservar la estabilidad de las leyes electorales en Argentina es fundamental para la calidad del sistema democrático", concluyó.

Mientras tanto, el oficialismo buscará reunir las firmas necesarias para obtener dictamen en la comisión y continuar con el tratamiento legislativo de la reforma, que tiene entre sus principales puntos la suspensión de las PASO para las elecciones nacionales de 2027.