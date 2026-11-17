El oficialismo no logró reunir las firmas necesarias para avanzar con la reforma electoral y postergó la definición hasta este miércoles 18 de noviembre. La Casa Rosada intensifica las negociaciones con los aliados y apunta a llevar el proyecto al recinto del Senado el próximo 26 de noviembre.

Hoy 17:25

El Gobierno nacional sufrió un nuevo revés en el Senado durante la tarde de este martes, luego de que la Comisión de Asuntos Constitucionales no lograra avanzar con el dictamen de la reforma política que busca suspender las PASO para las elecciones de 2027. Ante la falta de apoyos, el oficialismo solicitó un cuarto intermedio hasta este miércoles 18 de noviembre, cuando intentará alcanzar un acuerdo con los bloques dialoguistas.

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La decisión se produjo después de varias jornadas de negociaciones encabezadas desde la Casa Rosada. Aunque el oficialismo esperaba conseguir las firmas necesarias durante la reunión de este martes, las diferencias sobre distintos puntos del proyecto obligaron a postergar nuevamente la definición. El debate se retomará, en principio, a partir del mediodía del miércoles, con la intención de revisar las modificaciones propuestas y emitir un dictamen.

La Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el senador libertario Agustín Coto, cuenta con 19 integrantes, de los cuales seis pertenecen a La Libertad Avanza. Para avanzar con el dictamen, el oficialismo necesita reunir al menos 10 firmas, por lo que todavía debe conseguir el acompañamiento de otros cuatro legisladores.

En ese escenario, las negociaciones se concentran en los senadores que mantienen posiciones dialoguistas. Entre ellos aparecen los radicales Rodolfo Suárez, de Mendoza, y Eduardo Vischi, de Corrientes; Alejandra Vigo, de Córdoba; y Beatriz Ávila, de Tucumán. También forman parte de las conversaciones Carlos Espínola, Flavio Fama y Carolina Moisés, cuyos posicionamientos podrían resultar determinantes.

Desde el entorno del Gobierno consideran que existen entendimientos encaminados con Suárez, Vischi y Vigo, aunque todavía resta asegurar las firmas para alcanzar el número necesario. Por ese motivo, la Casa Rosada apuesta a cerrar un acuerdo durante las próximas horas, sin descartar que las conversaciones se extiendan algunos días más.

Las colectoras y las diferencias que complican la reforma

Uno de los principales puntos de conflicto continúa siendo la incorporación de listas colectoras dentro de la Boleta Única de Papel, un mecanismo que permitiría que una misma candidatura presidencial esté acompañada por hasta dos listas legislativas diferentes. El Gobierno pretende introducir esta modificación, a la que denomina “adhesiones”, pero la propuesta genera cuestionamientos tanto en la oposición como dentro del propio oficialismo.

En ese contexto, Gerardo Milman, exdiputado y dirigente cercano a Patricia Bullrich, cuestionó la iniciativa y advirtió que podría resultar inconstitucional para la elección de senadores nacionales. Desde el entorno de la legisladora aclararon que se trató de una posición personal, aunque el episodio volvió a exponer las diferencias internas sobre el alcance de la reforma.

Por su parte, el PRO confirmó su respaldo a la suspensión de las PASO, aunque mantiene reparos sobre otros aspectos del proyecto. Ese acompañamiento representa un apoyo político para el oficialismo, pero no garantiza por sí solo las firmas necesarias para superar la instancia de comisión.

Durante el debate también surgieron cuestionamientos desde el kirchnerismo. El senador Jorge Capitanich criticó las modificaciones previstas para la Boleta Única de Papel y las colectoras, al considerar que el oficialismo pretende “eliminar opositores e impedir la participación democrática de la oposición”.

A su turno, Pablo Bensusán, de La Pampa, cuestionó que determinadas disposiciones de la reforma tengan vigencia exclusivamente durante el proceso electoral de 2027. José Mayans, de Formosa, también expresó su rechazo a las colectoras y a los cambios propuestos para el financiamiento de las campañas electorales.

El Gobierno apunta al 26 de noviembre

Pese a las dificultades, el objetivo del oficialismo es conseguir dictamen este miércoles y llevar la reforma al recinto del Senado el jueves 26 de noviembre. Para lograr la aprobación, necesitará reunir 37 votos, por lo que deberá mantener las negociaciones con los bloques aliados incluso si consigue superar la etapa de comisión.

La fecha elegida también responde a la agenda parlamentaria. El miércoles 25 está prevista la presentación del jefe de Gabinete, Diego Santilli, ante el Congreso para brindar su informe de gestión. El funcionario es, además, uno de los principales encargados de negociar los respaldos políticos para la reforma.

Por ahora, la suspensión de las PASO continúa sin definirse. El cuarto intermedio permitirá al Gobierno ganar tiempo para introducir cambios y buscar consensos, aunque el escenario sigue condicionado por las diferencias sobre las colectoras, el financiamiento electoral y otros aspectos del proyecto. La reunión de este miércoles será clave para determinar si el oficialismo consigue finalmente avanzar con una de sus principales iniciativas de cara a las elecciones de 2027.