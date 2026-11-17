El empresario reconoció errores personales y manifestó su intención de regresar al frente del gigante tecnológico. Sin embargo, el directorio todavía no contempla su reincorporación, mientras avanza una investigación por posibles vínculos con la inteligencia china.

Hoy 17:25

El empresario Jensen Huang, fundador y exdirector ejecutivo de Nvidia, rompió el silencio este martes 17 de noviembre, apenas cinco días después de su salida de la compañía, y manifestó públicamente su disposición a regresar como CEO en medio del escándalo que sacudió a la industria tecnológica.

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A través de un comunicado, Huang reconoció haber cometido errores personales y expresó su arrepentimiento por las consecuencias que tuvieron sus relaciones extramatrimoniales, una de ellas vinculada con una empresaria bajo sospecha de mantener contactos con los servicios de inteligencia de China.

"Desde mi salida, he visto una gran cantidad de pedidos de empleados, inversores, socios comerciales y clientes de Nvidia para que regrese como director ejecutivo", expresó el empresario, quien estuvo al frente de la compañía que cofundó en 1993 durante más de tres décadas.

En ese sentido, dejó abierta la puerta a una eventual reincorporación. "Si el directorio decide que mi regreso es lo mejor para nuestros accionistas, nuestros empleados, la compañía y Estados Unidos, sería un honor responder a esos pedidos y regresar como CEO", afirmó.

Nvidia todavía no contempla su regreso

Pese a las declaraciones del empresario, el directorio de Nvidia no está evaluando su reincorporación, de acuerdo con la información aportada por personas cercanas a la conducción de la compañía. Sin embargo, todavía no existe una decisión definitiva sobre su futuro.

La posibilidad de su regreso despertó una fuerte repercusión en Silicon Valley. Una campaña que reclama su reincorporación reunió más de 180.000 firmas y recibió el respaldo de referentes tecnológicos como Elon Musk y Tim Sweeney, director ejecutivo de Epic Games.

Incluso el presidente estadounidense, Donald Trump, expresó que no tendría inconvenientes con que Huang volviera a ocupar el máximo cargo de la empresa.

Mientras tanto, Colette Kress, directora financiera de Nvidia, continúa desempeñándose como CEO interina, mientras el directorio avanza en la búsqueda de un reemplazante permanente, con candidatos internos y externos.

La investigación que sacude al gigante tecnológico

La salida de Huang se produjo en medio de una controversia relacionada con sus vínculos personales y las sospechas sobre una posible operación de inteligencia extranjera.

Las autoridades estadounidenses investigan los presuntos contactos de Alice Huang, exdirectiva de la empresa de computación en la nube Megaspeed, con los servicios de inteligencia chinos. Hasta el momento, esas sospechas no constituyen una confirmación de espionaje ni de filtración de información confidencial.

En este contexto, Nvidia inició una investigación independiente para determinar si existieron riesgos para la seguridad nacional o para los secretos comerciales de la compañía. Jensen Huang aseguró que colaborará con el proceso y asumió la responsabilidad por los problemas ocasionados al directorio.

Además, este martes la empresa anunció la creación de un comité permanente de supervisión de seguridad nacional y controles de exportación, presidido por Suzanne Nora Johnson, integrante del directorio.

El escándalo también llegó al ámbito político estadounidense. Huang aceptó comparecer el próximo 1 de diciembre ante comisiones de la Cámara de Representantes, que buscan esclarecer aspectos de sus relaciones personales, sus contactos con autoridades de Washington y los negocios de Nvidia con China.

La crisis provocó una fuerte incertidumbre entre los inversores y profundizó la caída bursátil de una de las compañías más importantes del mercado de inteligencia artificial. Mientras tanto, el futuro de Huang continúa abierto, aunque su voluntad de regresar contrasta con la postura que mantiene actualmente el directorio.