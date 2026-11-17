A 34 días de su desaparición, las autoridades continúan la búsqueda de Raúl Moyano en Tafí del Valle con la ayuda de drones de Gendarmería Nacional.

Hoy 17:44

A 34 días de la desaparición del docente Raúl Moyano en Tafí del Valle, el Ministerio de Seguridad de Tucumán ha intensificado los esfuerzos de búsqueda mediante la incorporación de un dron de la Gendarmería Nacional. Este avance en la estrategia de búsqueda se produjo el pasado sábado, con el objetivo de relevar el terreno desde el aire y facilitar el acceso a zonas de difícil acceso.

Los operativos de búsqueda están siendo llevados a cabo por efectivos de la Policía Lacustre del destacamento El Mollar, así como personal de la comisaría local. La utilización del dron se ha convertido en una herramienta clave para examinar áreas que, por su complejidad geográfica, resultan difíciles de inspeccionar a pie. La combinación de recursos humanos y tecnológicos se presenta como un enfoque integral para encontrar a Moyano.

Desde la cartera de Seguridad, han comunicado a través de sus redes sociales que las operaciones de búsqueda continúan activamente, con el objetivo de dar con el paradero del docente. Las autoridades han destacado que el trabajo se centra en zonas del cerro Ñuñorco, conocido por su terreno complicado y la existencia de cuevas que requieren ser revisadas.

El cerro Ñuñorco, en la región de Tafí del Valle, presenta desafíos considerables para los equipos de búsqueda. La complejidad geográfica y las condiciones del terreno han llevado a las autoridades a intensificar los esfuerzos, utilizando tecnología avanzada para mejorar la eficacia de las operaciones. La incorporación del dron permite obtener una visión más clara de las áreas que han sido previamente inalcanzables.

Los familiares y amigos de Raúl Moyano han expresado su agradecimiento por los esfuerzos coordinados entre las fuerzas provinciales y nacionales. La colaboración entre diferentes cuerpos de seguridad es vital para maximizar los recursos disponibles y abordar la búsqueda de manera eficaz. "Estamos esperanzados en que la tecnología nos ayude a encontrarlo", manifestaron.

La búsqueda de Raúl Moyano continuará en los próximos días, y se espera que la colaboración de las fuerzas de seguridad, junto con el uso de drones y otros recursos, permita avanzar en la localización del docente. Las autoridades han reafirmado su compromiso en seguir adelante con los rastrillajes hasta dar con su paradero.

La situación ha generado una gran preocupación en la comunidad de Tafí del Valle, que se ha movilizado en apoyo de la familia de Moyano. La búsqueda no solo es un esfuerzo institucional, sino también un llamado a la solidaridad de toda la población, que sigue de cerca el desarrollo de los acontecimientos.