En Argentina, el número de fraudes a través de SMS ha aumentado un 30% en el último año, convirtiéndose en una preocupación creciente para los usuarios. Reconocer un mensaje trucho puede evitar pérdidas económicas y problemas personales.

Hoy 18:02

En Argentina, la creciente ola de fraudes a través de SMS ha llevado a muchas personas a preguntarse cómo reconocer un mensaje trucho al toque. En 2022, se reportaron miles de casos de usuarios que fueron engañados por mensajes falsos que parecían provenir de entidades legítimas.

Una de las primeras cosas a tener en cuenta es el remitente del mensaje. Muchas veces, los estafadores utilizan números desconocidos o nombres que imitan a marcas o instituciones. Si recibes un SMS de un remitente que no reconoces, es importante ser cauteloso.

Otro aspecto clave es el contenido del mensaje. Los SMS truchos suelen incluir urgencias o amenazas, como la necesidad de verificar información de tu cuenta bancaria o la advertencia de que tu cuenta será bloqueada. Las empresas legítimas no suelen enviar este tipo de mensajes alarmantes.

Además, es fundamental evitar hacer clic en enlaces que aparecen en estos mensajes. Muchos de ellos llevan a sitios web fraudulentos que buscan robar información personal. Siempre es mejor acceder a la página oficial de la entidad a través de un navegador seguro.

Verifica también la ortografía y la gramática del mensaje. Muchos fraudes provienen de fuentes no oficiales y a menudo contienen errores ortográficos o de redacción. Las empresas serias suelen tener un cuidado especial en la comunicación que envían a sus usuarios.

Por último, si alguna vez tienes dudas sobre la veracidad de un SMS, contacta directamente a la entidad que supuestamente envió el mensaje. Utiliza los números de contacto oficiales y no los que se proporcionan en el mensaje sospechoso, ya que podrían ser parte de la estafa.

La prevención es la mejor herramienta frente a este tipo de fraudes. Mantente informado sobre las últimas técnicas utilizadas por los estafadores y comparte esta información con amigos y familiares para ayudar a reducir el riesgo de ser víctima de fraudes.