En una nueva sesión ordinaria encabezada por el vicegobernador Carlos Silva Neder, la Cámara de Diputados destacó el mensaje del Sumo Pontífice durante su visita a la Argentina

Hoy 18:17

En una nueva sesión ordinaria conducida por el vicegobernador y titular natural del Poder Legislativo, Dr. Carlos Silva Neder, la Cámara de Diputados de Santiago del Estero expresó que el mensaje que dejó el papa León XIV durante su visita al país "nos recuerda que la verdadera política se construye desde el diálogo, poniendo la dignidad humana y el cuidado de los más vulnerables por encima de cualquier especulación económica".

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En esa línea, subrayaron la advertencia que hizo Su Santidad sobre que "la economía debe estar al servicio de las personas y no al revés; de su llamado para fortalecer la educación, las universidades; de cuidar a los enfermos, a los débiles y a las personas con discapacidad".

Recordaron el Día de la Militancia Peronista

Previo al trabajo legislativo propiamente dicho, los legisladores recordaron que este 17 de noviembre se conmemora el Día de la Militancia Peronista. “En tiempos que exigen cercanía y sensibilidad social, reivindicamos esos valores históricos: la solidaridad frente al individualismo, la organización frente a la fragmentación y la defensa irrestricta de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política”, remarcaron.

Ratifican al Dr. Luis Santucho como representante de la Legislatura en el Comité Provincial de la Prevención de la Tortura

Ante la nota enviada por el presidente del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, Dr. Daniel Escobar Correa, la Cámara de Diputados aprobó por votación nominal y ratificó como representante del Poder Legislativo ante el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura (creado bajo la órbita de la Defensoría del Pueblo de la Provincia), al Dr. Luis Horacio Santucho, conforme a la normativa vigente, sustentada en los artículos 9 y 12 de la Ley Provincial Nº 7.344.

Fiestas patronales de la Virgen de Sumampa

Asimismo, la Legislatura declaró de Interés Provincial, Cultural, Social y Religioso las Fiestas Patronales 2026 en honor a Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa, que se realizará con el lema “María de la Consolación: Caminar juntos, escuchar y sembrar la paz”, con Triduo Solemne y Solemnidad del 20 al 23 de noviembre, en Sumampa Viejo, departamento Quebrachos.

Comunidad, cultura y arte

El cuerpo legislativo declaró de Interés Provincial, Comunitario y Social la trayectoria pastoral y el compromiso social del sacerdote José María “Pepe” Di Paola. Además, distinguió al Ballet Folclórico Latinoamericano “Santiago del Estero” por su Primer Premio Grand Prix en el Festival Cheonan World Dance (Corea del Sur), a la Escuela Superior de Educación Artística Nº 1 “Nicolás Segundo Gennero” por su segundo puesto en “Saldán Folklore Joven” (Córdoba) y se reconoció la trayectoria literaria y docente de Hugo Orlando Ramírez. A esto se suman los espectáculos “Divas Nation – Tributo a las Grandes Voces” (08/11) y el solidario “Expresiones del alma” (19/11).

Educación y formación

Se declararon de interés el Congreso Internacional “Tecnología y Encuentro Humano: Educar para el Futuro” (31/10), la 4ª Cohorte de la Tecnicatura y Licenciatura en Gestión Universitaria de la UNSE (04/11), las actividades por el Día de la Educación Técnica (15/11) y el proyecto de capacitación “Agroecologías que tejen territorio” (20/11 en Clodomira). Además, recibieron el beneplácito legislativo el 35º aniversario del Colegio Secundario “7 de Noviembre” de Colonia El Simbolar (04/11), el 50º aniversario de la Escuela de Formación Profesional Nº 36 de la Capital (29/10) y la labor académica del Colegio San Alfonso de Ligorio.

Comunidad, inclusión y derechos

Los diputados aprobaron las declaraciones vinculadas a la Primera Expo Santiago Inclusiva y su Jornada de Formación “Conversaciones pendientes acerca de la inclusión” (21/11 en el Nodo Tecnológico), la 19° Marcha y 17° Festival del Orgullo LGBTIQ+ (21/11), la capacitación “Infancias y Derechos” (14/11) y el Congreso Internacional HumanaMente 2026 (05/12). También se distinguieron el 20° aniversario de la Fundación Piedras Vivas (05/11), el 20º aniversario de Nueva Alianza Church (28/11 y 29/11) y los actos por el 83° aniversario de la Independencia del Líbano (21/11) y de la República Árabe Siria (24/11).

Localidades e instituciones

La Cámara acompañó los aniversarios de El Caburé (94 años, 15/11), Lavalle (138 años, del 23/11 al 27/11), Yuchán (159 años, 27/11) y Árraga (113 años, 04/12), junto a la Fiesta Patronal de San José del Boquerón (08/11). Institucionalmente, se destacaron los 100 años de la Biblioteca Popular Agustín Álvarez del barrio Sud (06/12), el 30° aniversario de la Ley Nº 6.338 de creación del Instituto de Seguridad Social para Profesionales (30/10) y el Día del Empleado Municipal (08/11).

Deportes, economía y profesionales

En deportes, se reconoció al ex campeón mundial de maxibásquetbol José Flores en Mar del Plata (del 29/11 al 01/12), la Jornada de Visoria y Evaluación Deportiva juvenil (08/11) y el 75° aniversario y campeonato del Club Atlético Unión Argentino de Sumampa (14/11 y 15/11). Finalmente, se distinguió al joven empresario Joaquín Dreosti por su premio en los Best CEO Awards de Madrid, la Tercera Jornada Nacional de Turismo Fedetur Región NOA 2026 (04/12 y 05/12), la Cuarta Jornada Regional de Voces Vitales Cono Sur (19/11) y la Jornada de Jóvenes Profesionales en Ciencias Económicas (07/11).