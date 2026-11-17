El Coro Estable de la Provincia, la Orquesta de Cámara Gioia Giovanile y una banda de rock compartirán escenario el domingo 22 de noviembre, desde las 20 horas. El espectáculo será de entrada libre y gratuita.

Hoy 18:22

El Teatro 25 de Mayo de Santiago del Estero será escenario de una propuesta musical especial el próximo domingo 22 de noviembre, a partir de las 20 horas, con la presentación de Cororock, un espectáculo que combinará los grandes clásicos del rock nacional con arreglos orquestales y voces corales.

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La iniciativa reunirá sobre un mismo escenario al Coro Estable de la Provincia, la Orquesta de Cámara Gioia Giovanile y una banda de rock, bajo la dirección general del maestro Roberto Peralta.

La propuesta busca ofrecer una nueva interpretación de algunas de las canciones más emblemáticas de la música argentina, fusionando la potencia de los instrumentos eléctricos con la sonoridad de una orquesta de cuerdas y la fuerza expresiva de un conjunto coral.

Los clásicos del rock nacional, en una versión diferente

Cororock propone un recorrido por melodías que marcaron a distintas generaciones y que forman parte de la identidad musical argentina.

A través de una puesta en escena que integra diferentes estilos y lenguajes artísticos, el público podrá disfrutar de versiones renovadas de clásicos del rock nacional, con arreglos que combinarán la energía de una banda con la riqueza instrumental y vocal de los elencos participantes.

El espectáculo también representa un encuentro entre músicos de distintas generaciones, que compartirán su talento en una producción orientada a acercar la música popular a nuevos formatos de interpretación.

Entrada libre y gratuita

La presentación se realizará el domingo 22 de noviembre, a las 20 horas, en el Teatro 25 de Mayo, con entrada libre y gratuita para toda la comunidad.

Bajo la dirección de Roberto Peralta, el Coro Estable de la Provincia, la Orquesta de Cámara Gioia Giovanile y una banda de rock ofrecerán una noche dedicada a celebrar las canciones que forman parte de la historia musical argentina.

De esta manera, Cororock invita a los santiagueños a disfrutar de una experiencia que reunirá rock, música de cámara y canto coral en uno de los principales escenarios culturales de la provincia.