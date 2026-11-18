La protagonista de "Obsession" fue distinguida en la ceremonia Women in Hollywood 2026 de la revista ELLE y aprovechó su discurso para reconocer la influencia de Jessica Lange, Natalie Portman, Sally Field y Bryce Dallas Howard, entre otras intérpretes.

Hoy 10:36

La actriz Inde Navarrette rindió homenaje a varias de las mujeres que marcaron su formación artística durante la ceremonia ELLE Women in Hollywood 2026, realizada en Beverly Hills. La intérprete, que ganó reconocimiento internacional por su papel protagónico en la película de terror Obsession, destacó la importancia de aquellas actrices que le demostraron que era posible construir personajes femeninos complejos y alejados de los estereotipos.

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Durante su discurso de agradecimiento, Navarrette recordó especialmente a Jessica Lange, a quien reconoció por mostrar que también puede existir belleza en la locura a través de la interpretación.

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También mencionó a Natalie Portman y su trabajo en El profesional, película que, según explicó, le permitió descubrir que un personaje infantil podía tener una profundidad mucho mayor que la habitual.

Otro de sus reconocimientos estuvo dirigido a Sally Field, por su interpretación en Flores de acero, y a Bryce Dallas Howard, quien precisamente fue la encargada de entregarle el reconocimiento durante la ceremonia. Sobre esta última, destacó su participación en Historias cruzadas y la manera en que la película aborda las diferencias sociales y raciales entre las mujeres.

Navarrette también dedicó palabras de agradecimiento a Florence Pugh, Carrie Coon, Julianne Moore, Elizabeth Debicki, Samantha Morton, Rosalind Eleazar y Penélope Cruz.

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“Todas ustedes me dieron permiso para ser libre”, expresó la actriz, quien cerró su mensaje con un llamado a que las mujeres de la industria continúen apoyándose y abriendo oportunidades para las nuevas generaciones.

El salto de una serie juvenil a una de las películas de terror del año

A sus 25 años, Inde Navarrette atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. Su interpretación de Nikki en Obsession, dirigida por Curry Barker, la convirtió en una de las revelaciones cinematográficas del año.

Antes había participado en producciones como 13 Reasons Why y Superman & Lois, pero fue su primer papel protagónico en el cine el que le permitió demostrar otra dimensión de sus capacidades interpretativas.

Además, la actriz tiene por delante un desafío de gran repercusión: fue elegida para interpretar a Rogue (Pícara) en el próximo reinicio cinematográfico de los X-Men de Marvel Studios.

En una entrevista con ELLE, Navarrette también contó que está escribiendo un guion cinematográfico y que le gustaría desarrollar una carrera que le permita participar en historias complejas, capaces de generar identificación y emociones en el público.