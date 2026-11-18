Los líderes de las tres mayores potencias nucleares se reunirán el jueves en Shenzhen. Antes, el mandatario chino mantuvo un encuentro con su par ruso y destacó que su relación es "firme como una montaña".

Hoy 09:50

Xi Jinping recibió este miércoles a Donald Trump con un abrazo en el aeropuerto de Shenzhen, en el sur de China, antes de la histórica reunión tripartita que mantendrán junto al presidente ruso, Vladimir Putin.

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El recibimiento tuvo un fuerte significado diplomático, ya que el mandatario chino rara vez acude personalmente a los aeropuertos para recibir a líderes extranjeros. De hecho, Putin había llegado horas antes a la ciudad y no recibió el mismo tratamiento, pese a la estrecha relación que mantiene con Xi.

Tras descender del Air Force One, Trump estrechó la mano del presidente chino y ambos terminaron fundiéndose en un abrazo. La ceremonia incluyó banderas de ambos países, bailarines que agitaban pompones de colores y un desfile aéreo de aviones militares J-10.

Xi expresó su deseo de mantener un intercambio profundo sobre las relaciones bilaterales y los principales asuntos internacionales. También manifestó su intención de construir una relación constructiva y estratégicamente estable entre China y Estados Unidos, basada en el respeto mutuo y la reciprocidad.

Una cumbre con tres potencias y múltiples conflictos en agenda

El encuentro entre Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin está previsto para este jueves en Shenzhen, en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Se trata de una reunión sin precedentes en la que coincidirán los líderes de las tres mayores potencias nucleares.

Entre los principales temas de conversación figuran la guerra en Ucrania, el conflicto con Irán, el desarme nuclear y las tensiones comerciales y tecnológicas entre Washington y Pekín.

Uno de los puntos de mayor interés será la posibilidad de extender la tregua comercial entre Estados Unidos y China, que tiene vencimiento previsto para el 10 de enero próximo. También estará presente la disputa por el desarrollo de la inteligencia artificial y el acceso chino a tecnología estadounidense avanzada.

La reunión genera preocupación en Europa y Ucrania, ante el temor de que las tres potencias puedan discutir cuestiones que afecten directamente a otros países sin su participación. En particular, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, sigue con atención cualquier posibilidad de negociación sobre la guerra iniciada por Rusia.

El regreso de Putin al centro de la diplomacia internacional

Antes de la llegada de Trump, Xi Jinping mantuvo un encuentro bilateral de más de dos horas con Putin, durante el cual destacó los vínculos entre ambos países y los calificó como «firmes como una montaña».

Para el presidente ruso, la cumbre representa una oportunidad de recuperar protagonismo internacional después de más de cuatro años de invasión a Ucrania y de los intentos occidentales por aislar diplomáticamente a Moscú.

Analistas internacionales advierten que el encuentro podría modificar el equilibrio de las relaciones entre las grandes potencias, aunque consideran que no necesariamente derivará en acuerdos de gran alcance.

La dimensión simbólica de la reunión también despertó comparaciones con la Conferencia de Yalta de 1945, cuando los líderes de Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética negociaron el orden internacional de la posguerra. Sin embargo, por ahora no hay indicios de que la cumbre de Shenzhen vaya a producir decisiones de semejante magnitud.