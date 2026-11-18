La propuesta reunirá artistas que aportarán distintos matices a una noche dedicada al folklore y la música en vivo que promete convocar a los amantes de la música popular.

Hoy 09:49

La convocatoria de Orellana Lucca vuelve a poner en primer plano el formato de peña como espacio de encuentro, música y celebración, con una noche pensada para disfrutar de los artistas en directo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El Dúo Coplanacu y Marcelo Toledo serán parte de los invitados, junto a Sofi Salomón y Fidelio, en una grilla que reúne diferentes expresiones de la música santiagueña y popular.

Orellana Lucca

La propuesta reunirá artistas que aportarán distintos matices a una noche dedicada al folklore y la música en vivo que promete convocar a los amantes de la música popular.

La cita será el viernes 27 de Noviembre a partir de las 22hs en CayoCoco (autopista Santiago-La Banda), las entradas online están disponibles en Alpogo.com y en puntos físicos: Pago Donde Nací, Coffee 24, Inmobiliaria Graco y Anicar (La Banda).