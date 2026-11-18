La propuesta es organizada por el Club de Leones Santiago del Estero. Se realizará con modalidad virtual y estará dirigida a docentes, equipos educativos, profesionales, estudiantes y público interesado.

Hoy 09:23

El Club de Leones Santiago del Estero realizará una jornada virtual de salud mental centrada en la prevención y el acompañamiento de jóvenes que atraviesan situaciones de consumo problemático y sufrimiento emocional.

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La propuesta se desarrollará el viernes 27 de noviembre, desde las 19, bajo el eje “¿Cómo identificar, prevenir y acompañar situaciones de consumo problemático y sufrimiento emocional en jóvenes desde las escuelas?”.

La actividad está dirigida especialmente a docentes, equipos de gestión y orientación educativa, profesionales vinculados al acompañamiento de trayectorias escolares, estudiantes de carreras afines y público en general interesado en la temática.

Una propuesta para fortalecer el acompañamiento desde las escuelas

El objetivo de la jornada es generar un espacio de formación, reflexión y sensibilización, con herramientas que permitan fortalecer las estrategias de prevención y acompañamiento de los jóvenes dentro del ámbito educativo.

La capacitación contará con las disertaciones de las licenciadas Susana Cáceres y Antonella Zucal, quienes abordarán la problemática desde sus respectivos campos profesionales.

La jornada tendrá modalidad virtual y el auspicio del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología se encuentra en trámite.

Cómo participar

La participación será gratuita y las personas interesadas pueden completar previamente el formulario de inscripción.

Inscribite haciendo clic aquí: formulario de inscripción

El enlace para acceder a la jornada será enviado por correo electrónico durante el día del encuentro.