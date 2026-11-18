La senadora nacional ratificó su apoyo al Gobierno, aunque consideró necesario impulsar medidas económicas que se reflejen en el bolsillo de los argentinos.

Hoy 09:11

La senadora nacional Patricia Bullrich ratificó su respaldo al gobierno de Javier Milei, aunque planteó la necesidad de impulsar medidas económicas que permitan mejorar la situación de las familias argentinas. En ese sentido, sostuvo que el rumbo de la gestión es el adecuado, pero advirtió que todavía hace falta un impulso que se refleje en la vida cotidiana.

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A través de un video difundido en sus redes sociales, la exministra de Seguridad expresó: “Yo soy una socia de este proyecto”, y remarcó la importancia de que los cambios económicos lleguen a los hogares antes de los próximos comicios.

“Necesitamos como un último empujón en este año. Estos cambios económicos tienen que tener un refuerzo en cada una de las familias argentinas”, señaló.

En esa línea, Bullrich consideró que la economía será un factor central en las elecciones de 2027, ya que el respaldo al proyecto oficialista estará vinculado con la situación que atraviesen los trabajadores, las familias y las empresas.

“El factor más importante para ganar la elección es la economía”, afirmó, al tiempo que insistió en la necesidad de que la población perciba mejoras concretas durante el próximo año.

En el texto que acompañó al video, la legisladora profundizó su planteo: “El rumbo es el correcto, pero necesita un refuerzo. Los argentinos que viven de un sueldo, la industria, la construcción y los pequeños comerciantes necesitan cambios que puedan sentir en su día a día”.

Finalmente, insistió en la necesidad de renovar las expectativas de la sociedad y consolidar el acompañamiento al Gobierno.

“En estos años cambiamos y todo se movió mucho. El proyecto debe ser reelegido, pero también necesitamos que cada argentino sienta que eligió este proyecto, que es parte de él y que tiene un lugar en esta Argentina. Esa es la esperanza que tenemos que renovar”, concluyó.