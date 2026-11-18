Este jueves y viernes se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectaran a diversos barrios de la ciudad Capital y a diversas localidades del interior provincial.
Para poder efectuar obras de mejoras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución de electricidad, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital y a diversas localidades del interior provincial.
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Jueves 19 de noviembre:
de 08:00 a 11:00 hs afectando a los barrios 8 de Abril, Belgrano y el Palomar de la ciudad Capital
de 09:00 a 12:00 hs afectando a la localidad de Rapelli (dpto. Pellegrini)
de 09:30 a 12:30 hs afectando a las localidades de Parada Chávez y Tramo 26 (dpto. Banda)
de 14:00 a 17:00 hs afectando a la ciudad de Bandera.
Viernes 20 de noviembre:
de 08:00 a 11:00 hs afectando a la localidad de Colonia H. Irigoyen (dpto. Loreto)
de 09:00 a 12:00 hs afectando a parte del barrio Almirante Brown de la ciudad Capital (comprendido entre Gobernador Aristóbulo E. Mitelbach, Independencia, Calle 17, Av. Belgrano Sur, Lami Vieyra) y a las localidades de Nueva Esperanza, Taco Pozo (dpto. Pellegrini) y San Pedro (dpto. Guasayán)
de 14:00 a 17:00 hs afectando a la localidad de Los Juríes y su zona rural aledaña.