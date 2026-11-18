La actualización fue oficializada este miércoles en el Boletín Oficial y alcanza a los servicios de rehabilitación, transporte, educación y atención integral.

Hoy 09:57

El Gobierno nacional oficializó un aumento del 2,2% en los aranceles de las prestaciones para personas con discapacidad, que se aplicará durante noviembre de 2026. La medida fue establecida mediante la Resolución 3715/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

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La actualización, dispuesta por la Secretaría Nacional de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud, alcanza a los servicios incluidos en el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral, contemplado en la Ley 24.901.

El incremento se calculó tomando como referencia la inflación de octubre, que fue del 2,2%, y se aplica de manera uniforme a todas las modalidades, sin diferencias según el tipo de prestación. La medida se suma al ajuste del 1,9% que se había establecido para el mes anterior.

Cuáles son los nuevos valores de las prestaciones por discapacidad

Con la actualización oficializada, los principales aranceles para noviembre quedaron establecidos de la siguiente manera:

- Centro de Día con jornada doble: $1.166.692,96 (categoría A), $979.967,23 (B) y $746.193,92 (C).

- Centro Educativo Terapéutico con jornada doble: $1.310.557,92 (A), $1.100.312,05 (B) y $839.377,84 (C).

- Hogar permanente con Centro Educativo Terapéutico: $2.194.516,03 (A), $1.842.808 (B) y $1.465.570,71 (C).

- Estimulación temprana: $439.719,68.

- Apoyo a la integración escolar (SAIE): $801.937,24.

- Rehabilitación con internación: $6.229.927,66.

- Transporte: $953,22 por kilómetro.

- Alimentación: $5.223,37.

También se actualizaron los aranceles correspondientes a formación laboral, escolaridad y residencias. En el caso de la formación laboral con jornada doble, el valor para la categoría A quedó fijado en $1.145.104,43, mientras que la escolaridad primaria con jornada doble alcanzó los $1.228.995,40.

Por su parte, la residencia permanente tendrá un arancel de $1.429.302,41 para la categoría A, mientras que el hospital de día con jornada doble se ubicará en $1.113.666,92.

Se mantiene el adicional del 20% para la Patagonia

La resolución también ratificó la continuidad del adicional del 20% por zona desfavorable para las prestaciones brindadas en las provincias de la región patagónica, conforme a lo establecido en el artículo 7° bis de la Ley 24.901.

De esta manera, los nuevos montos estarán vigentes para las prestaciones correspondientes a noviembre y servirán como referencia para la cobertura y facturación de los servicios destinados a personas con discapacidad.

Cabe aclarar que la actualización corresponde a los aranceles de los servicios y no implica un aumento directo de las pensiones por discapacidad.