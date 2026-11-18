El juvenil de 18 años aparece como la principal alternativa de Leonardo Ponzio para ocupar el mediocampo del Millonario, ante las lesiones de Aníbal Moreno y Fausto Vera.

Hoy 09:00

River Plate ultima detalles para enfrentar a Lanús por los octavos de final del Torneo Clausura 2026, y el entrenador Leonardo Ponzio prepara una apuesta importante en el mediocampo: Santiago Espíndola, de apenas 18 años, se perfila para integrar el equipo titular en el encuentro del próximo domingo.

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El juvenil ganó terreno en la consideración del cuerpo técnico y aparece por delante de Lucas Silva en la disputa por el puesto. Su posible inclusión responde a las bajas de Aníbal Moreno y Fausto Vera, quienes atraviesan diferentes problemas físicos que complican su presencia ante el Granate.

Moreno será operado por una discopatía lumbar y permanecerá fuera de las canchas hasta el próximo año. Por su parte, Vera continúa afectado por una tendinitis crónica en el pie derecho, por lo que su participación en el compromiso del domingo resulta poco probable.

En este contexto, Espíndola, que debutó en Primera División durante la victoria por 2-0 ante Aldosivi en Mar del Plata, dejó buenas sensaciones tras disputar 81 minutos. Su rendimiento le permitió ganarse un lugar en el equipo principal durante el amistoso frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, disputado el último sábado en el Monumental.

El mediocampista también viene de integrar la Selección Argentina Sub-19 que obtuvo la medalla de plata en los Juegos Suramericanos, una experiencia que acompañó su crecimiento futbolístico y su incorporación al plantel profesional.

De confirmarse su titularidad, el joven afrontará una exigente prueba en su segundo partido oficial con la camiseta de River. El Millonario recibirá a Lanús este domingo 22 de noviembre, desde las 19, en el estadio Monumental, con el objetivo de avanzar a los cuartos de final del Torneo Clausura.