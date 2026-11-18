La entidad propuso un pacto fiscal entre Nación, provincias y municipios para aliviar la carga tributaria, impulsar la producción y recuperar puestos de trabajo. Cuáles son las seis medidas clave de la iniciativa.

Hoy 10:38

La Unión Industrial Argentina (UIA) presentó al Gobierno nacional una propuesta para reducir la carga impositiva sobre la industria durante los próximos seis años, con el objetivo de mejorar la competitividad, incentivar las inversiones y favorecer la recuperación del empleo formal.

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La iniciativa, denominada Pacto Fiscal Federal para la Competitividad Industrial, fue presentada ante el secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman, y contempla acuerdos entre el Gobierno nacional, las provincias y los municipios para disminuir los impuestos que afectan a la actividad productiva.

El planteo surge en un contexto complejo para el sector manufacturero, que acumula 22 meses consecutivos de caída del empleo industrial. Según la entidad, los sectores textil y metalmecánico concentran más de la mitad de los puestos de trabajo perdidos desde agosto de 2023.

Cuáles son los impuestos que la UIA propone reducir

La propuesta contempla seis medidas centrales para aliviar los costos de las empresas industriales:

- Contribuciones patronales: permitir que el 95% de los aportes patronales pueda computarse como crédito fiscal del IVA, con mecanismos para utilizar los saldos a favor.

- Impuesto a las Ganancias: reducir del 35% al 25% la alícuota para sociedades, con el objetivo de mejorar las condiciones de competencia internacional.

- Impuesto al cheque: avanzar gradualmente en su utilización como pago a cuenta del IVA y Ganancias hasta alcanzar su eliminación.

- Ingresos Brutos: acordar con las provincias una reducción progresiva de las alícuotas aplicadas a la industria hasta llegar a su exención.

- Tasas municipales: establecer que los montos cobrados estén vinculados con servicios efectivamente prestados y sean proporcionales a sus costos.

- Inversión y financiamiento: implementar mecanismos de amortización acelerada de inversiones y una Cuenta Única Tributaria que facilite la compensación de saldos fiscales.

Las pymes serían las primeras beneficiadas

El plan contempla una implementación gradual durante seis años, comenzando por las pequeñas y medianas empresas más expuestas a la competencia internacional, aquellas que generan mayor cantidad de empleo y las que registraron un deterioro significativo de su actividad.

Posteriormente, los beneficios se extenderían al resto de las compañías industriales, siempre que se alcancen los acuerdos necesarios entre las distintas jurisdicciones.

Desde la UIA también valoraron los anuncios de alivio fiscal realizados por el ministro de Economía, Luis Caputo, durante la última Conferencia Industrial. Sin embargo, insistieron en que la recuperación del sector requiere medidas adicionales para sostener la producción y el empleo.

La preocupación por la caída del empleo industrial

Pese al retroceso de la actividad y del empleo, la entidad destacó que las exportaciones industriales alcanzaron un récord durante septiembre, mientras que las proyecciones para 2026 apuntan a un saldo comercial positivo de 30.000 millones de dólares.

En materia de precios, los industriales señalaron que los productos manufacturados registraron aumentos inferiores a la inflación general. Entre diciembre de 2023 y septiembre de 2026, el Índice de Precios al Consumidor acumuló una suba del 438%, frente al 156% registrado por los precios mayoristas de productos manufacturados.

Con este escenario, la UIA busca avanzar en un acuerdo fiscal entre Nación, provincias y municipios que permita reducir los costos de producción y mejorar las condiciones de competencia de la industria argentina.