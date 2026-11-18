Argentinos se reunirán este miércoles en Estados Unidos para acompañar al piloto de Alpine en la previa del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1.

Hoy 10:36

La pasión por Franco Colapinto volverá a hacerse sentir lejos de Argentina. Este miércoles 18 de noviembre, un numeroso grupo de fanáticos realizará un banderazo en Las Vegas para respaldar al piloto de Alpine antes de su participación en una nueva fecha del campeonato mundial de Fórmula 1.

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La convocatoria es impulsada por La Peña FC43, agrupación encabezada por Aníbal Colapinto, padre del automovilista. Según explicó José María Garavano, uno de los organizadores, más de 100 integrantes estarán presentes en la ciudad estadounidense, junto a otros argentinos que viajaron para seguir de cerca la competencia.

El encuentro comenzará a las 16 horas de Las Vegas (21 de Argentina) frente al Hotel París, ubicado en 3655 South Las Vegas Boulevard. Desde ese lugar, los seguidores iniciarán una movilización hasta la intersección de Harmon y Koval Lane, en las inmediaciones del ingreso al paddock del circuito.

La elección del día no es casual. Martina Tobio, integrante de la organización, explicó que buscan aprovechar la jornada de prensa de la Fórmula 1, conocida como media day, cuando los pilotos cumplen diferentes compromisos con los medios antes del inicio de la actividad deportiva.

Por su parte, Colapinto afrontará un nuevo desafío en uno de los escenarios más particulares del calendario. El argentino ya expresó su entusiasmo por el Gran Premio de Las Vegas, una competencia nocturna que recorre las calles de la ciudad, rodeada de casinos y edificios iluminados, con velocidades que pueden acercarse a los 350 kilómetros por hora.

La actividad en pista comenzará el jueves 19 de noviembre, mientras que la carrera principal se disputará en la madrugada del domingo 22, a la 1 de Argentina. Antes de volver a subirse al Alpine, el piloto tendrá una nueva muestra del apoyo de sus compatriotas, que buscarán llenar las calles de Las Vegas de banderas argentinas, camisetas y cánticos.