Una mujer fue detenida en Salta tras un allanamiento por la distribución de material de abuso sexual infantil a través de redes sociales, en un operativo que incluyó el secuestro de dispositivos electrónicos.

Hoy 16:23

En un operativo coordinado por la División Prevención y Lucha contra la Trata de Personas, una mujer fue detenida en la zona norte de la ciudad de Salta por la distribución de material de abuso sexual infantil a través de redes sociales. El allanamiento se llevó a cabo tras una investigación iniciada a partir de reportes internacionales que alertaron a las autoridades sobre actividades sospechosas relacionadas con la difusión de contenido ilegal.

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La fiscal penal especializada en ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, brindó información detallada sobre el origen de la investigación, la cual comenzó cuando plataformas digitales realizaron alertas sobre cuentas que compartían imágenes y videos de menores de edad en situaciones de abuso. Cornejo mencionó que se recibieron once reportes de una cuenta de la red social X, lo que impulsó la acción judicial.

Durante el allanamiento, se secuestraron un teléfono celular, tarjetas de memoria y tarjetas SIM que estaban vinculadas a las cuentas reportadas. En su declaración, Cornejo destacó que este caso es inusual, ya que es la primera vez que se detiene a una mujer por esta naturaleza de delitos, ya que estadísticamente el 100% de los casos anteriores involucraban a varones.

Las pericias tecnológicas realizadas confirmaron la implicación de la detenida en la distribución de contenido ilegal. La fiscal también habló sobre las líneas de investigación que están siendo exploradas para determinar si la acusada actuaba de forma aislada o si existía una red más amplia detrás de sus acciones. Esto resulta relevante, considerando que las redes de pedofilia a nivel mundial están interconectadas, facilitando el acceso a este tipo de material.

Cornejo indicó que, a diferencia de otros casos donde el intercambio de material era el objetivo principal, en esta ocasión se sospecha de un móvil económico detrás de la distribución. La fiscalía está trabajando para esclarecer si la mujer estaba operando en solitario o si formaba parte de una organización más grande.

En cuanto a las repercusiones legales, la fiscal detalló que la escala penal para estos delitos varía según la edad de las víctimas en los registros audiovisuales. En caso de que los menores sean menores de 13 años, la pena se agrava y puede oscilar entre 4 y 8 años de prisión. La fiscal enfatizó la importancia de aplicar el agravante en estos casos, incluso cuando la identidad de las víctimas no se puede establecer con certeza, siempre que se trate de niños muy pequeños.