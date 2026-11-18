Después de 13 años de expectativa, el videojuego más esperado de la década está a horas de estrenarse. Las primeras críticas lo ubican entre los mejores de la historia, las reservas alcanzan cifras millonarias y hasta tiene presencia argentina. Las curiosidades que rodean un lanzamiento que promete revolucionar la industria.

Hoy 16:42

La cuenta regresiva está llegando a su fin. Después de años de rumores, adelantos, teorías y una expectativa pocas veces vista en la industria, Grand Theft Auto VI (GTA VI) finalmente estará disponible desde la medianoche de este jueves 19 de noviembre. El esperado videojuego de Rockstar Games promete volver a revolucionar el entretenimiento digital y, antes de su lanzamiento oficial, ya acumula cifras que sorprenden.

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Pasaron 13 años desde la aparición de GTA V, en septiembre de 2013, y el regreso de la franquicia no podría generar mayor expectativa. Millones de jugadores alrededor del mundo esperan ansiosos la posibilidad de recorrer nuevamente Vice City, la ciudad ficticia inspirada en Miami, que esta vez tendrá como protagonistas a Jason y Lucía, una pareja involucrada en una historia criminal que se desarrolla en el estado de Leonida.

Pero lo llamativo es que GTA VI ya comenzó a hacer historia sin haber llegado todavía a todos los jugadores. Las primeras reseñas especializadas le otorgaron una calificación de 99 puntos sobre 100 en Metacritic, una de las plataformas de referencia para la crítica de videojuegos. Ese puntaje lo coloca a la altura de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, considerado uno de los títulos más destacados de todos los tiempos. La calificación todavía puede modificarse a medida que se incorporen nuevas reseñas.

La repercusión también llegó a los premios. Este martes, GTA VI recibió ocho nominaciones a The Game Awards 2026, incluyendo las categorías de Juego del Año, mejor dirección, narrativa y actuación. Una particularidad que despertó comentarios entre los fanáticos es que el videojuego consiguió estas nominaciones incluso antes de su lanzamiento comercial.

Millones de reservas y una curiosa presencia argentina

La expectativa no solamente se refleja en las redes sociales. Según estimaciones de la consultora especializada Sensor Tower, el videojuego ya superó los 17 millones de reservas, que representarían aproximadamente 1.650 millones de dólares en ingresos anticipados. Se trata de proyecciones privadas y no de cifras definitivas de ventas confirmadas por Rockstar Games.

Y Argentina también tiene su lugar en este universo. Los músicos CA7RIEL y Paco Amoroso forman parte de la banda sonora oficial de GTA VI con la canción Sexy Magic, una colaboración que también incluye a PinkPantheress, Fred again.. y Étienne de Crécy.

Sin embargo, el vínculo argentino con la saga es mucho más antiguo y tiene una historia bastante particular. En 1998, el Concejo Municipal de Rosario aprobó una disposición que prohibía la venta y exhibición del primer Grand Theft Auto, al considerar que su contenido podía contribuir a naturalizar la violencia. Lo curioso es que aquella norma todavía figura como vigente en los registros municipales, casi tres décadas después, aunque fue redactada específicamente para los videojuegos mencionados en ese momento.

Una caja sin disco y una descarga gigantesca

Otro detalle que llamó la atención de los jugadores tiene que ver con la distribución del videojuego. Aunque GTA VI contará con una presentación en caja, no incluirá un disco físico tradicional. En su lugar, los compradores recibirán un código que permitirá descargar el contenido digital.

Y necesitarán bastante espacio disponible: la instalación puede alcanzar los 212 GB de almacenamiento, por lo que muchos usuarios ya comenzaron a descargar los archivos anticipadamente para poder jugar desde el primer minuto.

El videojuego estará disponible inicialmente para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, mientras que la versión para computadoras todavía no tiene una fecha oficial confirmada. La edición estándar tiene un precio de referencia de 79,99 dólares, mientras que la Ultimate Edition asciende a 99,99 dólares, sin considerar los impuestos que puedan aplicarse según el país.

La llegada del título será escalonada debido a las diferencias horarias. Nueva Zelanda fue uno de los primeros países en habilitar el acceso, lo que permitió que algunos creadores de contenido comenzaran a transmitir sus partidas mientras buena parte del mundo todavía aguardaba el estreno.

En Argentina, la habilitación está prevista para las 00:00 del jueves 19 de noviembre, cuando los usuarios podrán ingresar oficialmente al nuevo universo de Rockstar Games.

Con críticas extraordinarias, cifras millonarias y una comunidad que lleva más de una década esperando este momento, GTA VI está a punto de pasar de ser una promesa a convertirse en una realidad. Ahora llegará el momento de comprobar si toda la expectativa acumulada durante estos años se corresponde con la experiencia que encontrarán los jugadores al recorrer las calles de Vice City.