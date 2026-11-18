El encuentro entre Donald Trump, Xi Jinping y Vladímir Putin abre interrogantes sobre el futuro del equilibrio geopolítico mundial. Una mirada sobre los intereses económicos, territoriales y energéticos de las tres potencias, en un contexto de conflictos internacionales y disputas por el poder global.

Hoy 16:54

Por Emilio Javier Sialle

Analista en Comercio Internacional

Director de sialleyasociados

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En un mundo con problemáticas diversas y constantes, las tres potencias mundiales se reúnen en la cumbre de la APEC (cooperación económica Asia-Pacifico),para tratar temas centrales como el cese de los conflictos bélicos actuales, un mejor crecimiento económico entre las partes y los demás países del foro de cooperación, el problema actual climático, y la situación alarmante de la IA y los Chips vulnerables.

Parece utópico volver a ver una cumbre tan importante después de tanto tiempo. En 1945, en Yalta, los países triunfadores de la segunda guerra mundial, se daban cita para sancionar económicamente y delimitar geográficamente a los países vencidos. Estados Unidos, La Unión Soviética y en esa ocasión, el Reino Unido formaban parte de ese encuentro histórico.

Hoy en día, China es el gigante que impone los lineamientos económicos y parte de la política internacional a seguir en el mundo.

La situación actual de la aldea global es desesperante, y muchos pensamos que este meeting de urgencia es para redefinir la geopolítica mundial. Los recursos naturales y los factores energéticos son la esencia y clave del presente/futuro del planeta tierra.

Trump, quiere prevalecer en medio oriente, el petróleo utilizado no es suficiente para el país del Norte de América, y la idea de incrementar la escalada militar con Irán, en cualquier momento por la imperiosa necesidad del oro negro, solo implicaría otro escenario tormentoso para la zona en cuestión.

Xi Jinping, quiere Taiwán, ha como de lugar por sus riquezas minerales y la posición geográfica estratégica en Asia, y es parte de la promesa del líder asiático a su país.

Putin, pretende seguir hostigando a Ucrania, pero de una manera más devastadora, su plan es controlar todo el gas natural de Europa.

En definitiva las tres naciones van a pedir, en ese cruce de manos, que ninguno intervenga en sus planes venideros a seguir, todo esto para evitar una confrontacion directa entre ellos, y hacer la vista gorda ante cualquier posible participación de los demás países en conflicto de las distintas regiones.

81 años han pasado de la primera cumbre que reorganizaba el tablero mundial.

Y hoy, en un hecho sin precedentes, la esperanza de la humanidad está depositada en los líderes mundiales, esperando una coherencia adecuada, en la correcta toma de decisiones, en la que los hombres poderosos ,puedan resolver los verdaderos problemas y las necesidades actuales de los países del mundo.