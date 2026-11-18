El experimentado ala-pívot alcanzó una marca histórica con Racing de Chivilcoy y se convirtió en el 18.º jugador en superar esa barrera en la máxima categoría del básquet argentino. Durante su extensa trayectoria también defendió las camisetas de los dos representantes santiagueños.

Hoy 16:56

El básquet argentino celebró una marca histórica que también tiene un vínculo con Santiago del Estero. Nicolás Romano, exjugador de Quimsa y Olímpico de La Banda, alcanzó los 10.000 puntos en la Liga Nacional de Básquet y se convirtió en el 18.º basquetbolista en la historia de la competencia en superar esa cifra.

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El experimentado ala-pívot consiguió el registro durante la victoria de Racing de Chivilcoy frente a Lanús, encuentro en el que logró ingresar a un selecto grupo de goleadores históricos del básquet nacional. Con su última actuación, el jugador nacido en Junín llegó a los 10.007 puntos en la máxima categoría.

Romano comenzó la actual temporada a solamente 165 tantos de alcanzar el objetivo y, gracias a sus buenas actuaciones en el inicio del campeonato, consiguió concretar una marca que refleja su vigencia y regularidad a lo largo de más de dos décadas de carrera.

Su paso por Santiago del Estero

La trayectoria de Romano tiene una conexión especial con el básquet santiagueño, ya que vistió las camisetas de los dos representantes de la provincia en la Liga Nacional y tuvo actuaciones destacadas en ambas instituciones.

En Quimsa, el ala-pívot convirtió 1.811 puntos, lo que convierte a la Fusión en el segundo club en el que más anotaciones consiguió durante su carrera, solamente por detrás de Regatas Corrientes.

Por su parte, durante su etapa en Olímpico de La Banda, Romano sumó 624 puntos, aportando su experiencia y capacidad ofensiva al conjunto bandeño.

Entre ambos equipos santiagueños, el jugador acumuló 2.435 puntos, una cifra que representa casi una cuarta parte de su producción total en la Liga Nacional.

De esta manera, tanto Quimsa como Olímpico forman parte de la historia de uno de los jugadores que logró ingresar al prestigioso grupo de los diez mil puntos en el básquet argentino.

Una carrera de 22 temporadas y 842 partidos

Oriundo de Junín, Romano comenzó su recorrido en la élite con la camiseta de Argentino y, con el paso de los años, construyó una extensa trayectoria que lo llevó a defender los colores de 11 instituciones.

En sus 22 temporadas en la Liga Nacional, disputó 842 encuentros y se destacó por su capacidad anotadora, convirtiéndose en uno de los jugadores más experimentados de la competencia.

Su mayor producción ofensiva fue con Regatas Corrientes, donde anotó 2.008 puntos, seguido por Quimsa con 1.811 e Instituto de Córdoba con 1.246.

El desglose completo de sus puntos por equipo es el siguiente:

Regatas Corrientes: 2.008 puntos.

2.008 puntos. Quimsa: 1.811 puntos.

1.811 puntos. Instituto: 1.246 puntos.

1.246 puntos. Atenas: 1.057 puntos.

1.057 puntos. Quilmes: 963 puntos.

963 puntos. Lanús: 931 puntos.

931 puntos. Olímpico: 624 puntos.

624 puntos. Independiente de Neuquén: 476 puntos.

476 puntos. San Lorenzo: 435 puntos.

435 puntos. Racing de Chivilcoy: 432 puntos.

432 puntos. Argentino de Junín: 24 puntos.

Romano ingresó a un grupo histórico de la Liga Nacional

Con este logro, el ala-pívot se incorporó a una lista de grandes figuras que marcaron una época en el básquet argentino, encabezada por Héctor "Pichi" Campana, Julio Ariel Rodríguez, Leonardo Gutiérrez, Juan Alberto Espil y Diego Osella.

El máximo goleador histórico de la competencia continúa siendo Campana, con 17.359 puntos, seguido por Rodríguez con 16.252 y Gutiérrez con 14.531.

Actualmente, Romano ocupa el 18.º puesto de la tabla histórica, con 10.007 unidades, y es el segundo máximo anotador entre los jugadores que continúan en actividad durante esta temporada, detrás de Leonardo Schattmann, que acumula 10.266 puntos.

Con la barrera de los diez mil superada, Romano buscará seguir escalando posiciones en una clasificación que tiene a Sebastián Ginóbili, con 10.791 tantos, como referencia para ingresar entre los diez máximos anotadores de todos los tiempos.

A sus 22 temporadas de trayectoria, Nicolás Romano sigue escribiendo su historia en la Liga Nacional, con una marca que también vincula el básquet de Santiago del Estero por su recordado paso por Quimsa y Olímpico.