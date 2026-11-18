La Libertad Avanza consiguió avanzar con el proyecto tras retirar las listas colectoras para sumar el respaldo de la UCR y otros sectores. La iniciativa será debatida el 26 de noviembre y necesitará al menos 37 votos para obtener la aprobación en la Cámara alta.

Hoy 19:53

El Gobierno nacional consiguió este miércoles un avance clave en el Congreso al obtener dictamen favorable para el proyecto de reforma electoral que contempla la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) durante 2027. La iniciativa será llevada al recinto del Senado el próximo jueves 26 de noviembre, luego de una serie de negociaciones entre el oficialismo y distintos bloques parlamentarios.

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Para alcanzar los acuerdos necesarios, La Libertad Avanza aceptó retirar del proyecto el sistema de listas colectoras o de adhesión, uno de los puntos que había generado mayores diferencias entre los legisladores y los gobernadores aliados.

La decisión permitió destrabar las conversaciones y sumar el acompañamiento de sectores de la Unión Cívica Radical (UCR), mientras el oficialismo busca reunir los votos suficientes para aprobar la reforma en la Cámara alta.

El Gobierno retiró las listas colectoras para conseguir apoyo

La incorporación de las listas colectoras había sido negociada inicialmente entre la Casa Rosada y algunos gobernadores aliados. Sin embargo, la propuesta encontró resistencia en el PRO y en sectores del radicalismo, que cuestionaban la implementación de ese mecanismo electoral.

Al comenzar la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, confirmó que el Gobierno había decidido eliminar ese apartado de la iniciativa.

La modificación fue determinante para alcanzar un entendimiento con la UCR, especialmente después de las conversaciones que mantuvo el jefe del bloque radical, Eduardo Vischi, con los gobernadores de Mendoza, Alfredo Cornejo, y de Corrientes, Juan Pablo Valdés.

Tras el encuentro, Bullrich defendió el nuevo esquema y expresó: "Volvemos al modelo que ya conocemos los argentinos: un ciudadano, un voto, una sola lista".

Qué cambios contempla la reforma electoral

Además de la suspensión de las PASO exclusivamente para las elecciones de 2027, el dictamen incorpora una serie de modificaciones al funcionamiento del sistema electoral argentino.

Uno de los puntos centrales es la continuidad de la iniciativa conocida como Ficha Limpia, que busca establecer restricciones para acceder a cargos electivos a personas que tengan una condena judicial confirmada en dos instancias.

La propuesta también establece una reducción del 50% de la publicidad electoral en radio y televisión. De acuerdo con lo explicado por Bullrich, la medida apunta a equilibrar las posibilidades de difusión de las distintas fuerzas políticas.

Otro cambio se relaciona con la elección de los parlamentarios del Mercosur. Según el texto acordado, los 24 representantes correspondientes a los distritos serían designados por las legislaturas provinciales, mientras que los 19 del distrito único nacional serían elegidos por el Congreso: 12 por la Cámara de Diputados y 7 por el Senado.

Asimismo, se incorporaron disposiciones sobre la simultaneidad de las elecciones nacionales y provinciales, con la posibilidad de utilizar la Boleta Única cuando ambas votaciones coincidan en una misma jornada.

El proyecto también propone modificar el artículo 71 del Código Electoral Nacional para eliminar determinadas restricciones a las actividades comerciales, culturales y sociales durante los días de elecciones.

El oficialismo sumó firmas, pero todavía necesita los votos

El dictamen de mayoría fue acompañado por legisladores de La Libertad Avanza y la UCR. Entre los firmantes aparecen el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, junto con Patricia Bullrich, Belén Monte de Oca, Nadia Márquez, Luis Juez e Ivanna Arrascaeta.

También respaldaron el documento los radicales Eduardo Vischi y Rodolfo Suarez, consolidando el acuerdo que permitirá llevar la iniciativa al recinto.

Sin embargo, el oficialismo todavía deberá conseguir al menos 37 votos afirmativos para aprobar el proyecto, debido a que las modificaciones a la legislación electoral requieren una mayoría absoluta de los integrantes del Senado.

Cuestionamientos de la oposición

Durante el debate también surgieron objeciones desde diferentes sectores políticos. La senadora cordobesa Alejandra Vigo, de Provincias Unidas, cuestionó el alcance de la iniciativa y consideró que la suspensión de las primarias no debería utilizarse como fundamento para modificar otros aspectos del sistema electoral.

"El menor de los problemas de este proyecto es la suspensión de las PASO. No podemos hacer una ley para una situación política porque si es por un año es una ley de emergencia. Lo más sano es que se discuta solamente las PASO", sostuvo.

Por su parte, el bloque Justicialista, encabezado por José Mayans, solicitó que representantes de distintas fuerzas políticas pudieran participar del debate para exponer sus observaciones sobre las modificaciones propuestas. Sin embargo, el pedido no fue aceptado.

También hubo cuestionamientos desde el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), que expresó preocupación por posibles restricciones a la participación política y por los cambios previstos en las condiciones para la creación y permanencia de partidos.

El jueves 26 será una fecha clave en el Senado

Con el dictamen favorable, el Gobierno dio un paso importante para avanzar con uno de los proyectos centrales de su agenda legislativa. No obstante, la suspensión de las PASO todavía no está aprobada y deberá superar la votación en el recinto.

La sesión prevista para el jueves 26 de noviembre será determinante para conocer si el oficialismo logra reunir los apoyos necesarios y avanzar con una reforma que podría modificar las reglas de competencia para las elecciones nacionales de 2027.