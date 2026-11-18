Será este jueves 19 y viernes 20 de noviembre, de 19 a 23 horas, en la Estación Cultural del Parque Oeste.

Hoy 20:12

La Municipalidad de la Ciudad de Santiago del Estero organizará junto a emprendedores locales una feria que se realizará este jueves 19 y viernes 20 de noviembre, de 19 a 23 horas, en la Estación Cultural del Parque Oeste, ubicada sobre calle Santa Fe, casi Libertad.

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La propuesta, enmarcada en la Semana Global del Emprendedor, tiene como objetivo generar un espacio de encuentro, promoción y visibilización del trabajo de emprendedores y artesanos locales, poniendo en valor la producción artesanal, la creatividad y el desarrollo de la economía social.

La programación incluirá también presentaciones de danzas folclóricas y espacios de charla e intercambio con artesanos, quienes compartirán sus conocimientos y experiencias sobre los procesos de elaboración de productos artesanales.

Desde la Dirección de Desarrollo Social y Comunitario se destaca la importancia de generar estos espacios que fortalecen el trabajo independiente, promueven el consumo local y acompañan el crecimiento de quienes encuentran en el emprendimiento una oportunidad de desarrollo.