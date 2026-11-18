Del evento también participaron el CEO de Aeropuertos Argentina, Daniel Ketchibachian; el director de Infraestructura, Lucas Pérez Monsalvo, y representantes de la empresa concesionaria.

Hoy 20:15

El intendente de la Capital, Ing. Mario Benavente, participó del acto de presentación del proyecto de ampliación y modernización del Aeropuerto de Santiago del Estero, una iniciativa impulsada por el Gobierno provincial junto a la firma Aeropuertos Argentina, que busca fortalecer la infraestructura aeroportuaria y mejorar los servicios para los pasajeros.

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La ceremonia estuvo encabezada por el gobernador de la provincia, Elías Suárez, y contó con la presencia del vicegobernador Carlos Silva Neder, el jefe de Gabinete, Víctor Araujo, ministros del gabinete provincial y demás autoridades.

La iniciativa representa un importante avance para la provincia, ya que permitirá modernizar las instalaciones aeroportuarias, optimizar la conectividad aérea y acompañar el crecimiento turístico, comercial y productivo de Santiago del Estero, consolidando su posicionamiento como destino y punto estratégico de la región.