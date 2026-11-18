Alumnos de la Escuela Municipal participaron de una jornada de evaluación en Santiago del Estero. La Comisión Municipal acompañó a la delegación y destacó el valor del deporte en la formación de niños y adolescentes.

Hoy 20:23

Los alumnos de la Escuela Municipal de Taekwondo de Colonia El Simbolar participaron de una jornada de capacitación y evaluación en la ciudad de Santiago del Estero, donde demostraron sus avances deportivos y compartieron experiencias con integrantes de otras dos escuelas municipales.

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La delegación estuvo encabezada por el profesor Mariano Gómez Omil, Sabonim IV Dan ITF, quien acompañó a los niños y jóvenes durante las actividades desarrolladas en el Salón Anexo del Polideportivo Provincial.

Durante el encuentro, los participantes pusieron en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de su formación y completaron las evaluaciones correspondientes para avanzar de categoría y obtener nuevos cinturones, como reconocimiento a su esfuerzo, disciplina y constancia.

Como cierre de esta etapa, los estudiantes reciben sus nuevas graduaciones en una ceremonia realizada en el Centro de Convenciones Fórum, con el acompañamiento de sus familiares.

El acompañamiento de la Comisión Municipal

La Comisión Municipal de Colonia El Simbolar, encabezada por Estela del Valle Pérez, se hizo cargo del traslado de la delegación hasta la ciudad Capital, facilitando la participación de los jóvenes deportistas.

La comisionada destacó la importancia de brindar oportunidades para que los alumnos continúen desarrollando sus habilidades y alcancen nuevas metas.

"Para nosotros es una gran satisfacción ver cómo nuestros chicos avanzan, aprenden y alcanzan nuevas metas. Detrás de cada cinturón hay muchas horas de práctica, esfuerzo y dedicación", expresó Pérez.

Asimismo, resaltó que este tipo de encuentros permite compartir experiencias con otros deportistas y fortalecer valores fundamentales como el respeto, la responsabilidad y la perseverancia.

"Queremos que tengan la posibilidad de participar de estas experiencias, conocer a otros deportistas y seguir creciendo en una disciplina que les enseña respeto, responsabilidad y perseverancia", sostuvo.

El deporte como herramienta de formación e inclusión

Desde la Comisión Municipal remarcaron el papel que cumplen las escuelas deportivas como espacios de aprendizaje, integración y contención para niños y adolescentes.

En ese sentido, Pérez reafirmó el compromiso de continuar acompañando las actividades deportivas y facilitando la participación de los jóvenes en encuentros de formación y competencia.

"El deporte es una herramienta fundamental para ofrecer oportunidades a nuestros niños y jóvenes. Por eso acompañamos estas actividades y colaboramos con los traslados, para que puedan seguir formándose", manifestó.

Finalmente, la jefa comunal destacó que la práctica deportiva también contribuye a promover hábitos saludables, fortalecer los vínculos sociales y generar espacios de contención que ayuden a prevenir las adicciones.

La jornada representó una nueva instancia de crecimiento para los alumnos de Colonia El Simbolar, quienes continúan avanzando en su formación dentro del taekwondo.