Los pequeños fueron protagonistas de una jornada dedicada a las músicas y danzas tradicionales de Santiago del Estero.

Hoy 20:44

El Jardín de Infantes Nº 914 “Lucero de Belén” realizó su Muestra Artística en el tradicional Patio del Indio Froilán, donde los niños compartieron una jornada cargada de música, danza y expresiones culturales junto a sus familias y docentes.

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La propuesta estuvo dedicada a las músicas y danzas tradicionales de Santiago del Estero, con el objetivo de acercar a los más pequeños a las costumbres y manifestaciones artísticas que forman parte de la identidad provincial.

Durante el encuentro, los alumnos fueron los grandes protagonistas, presentando distintas producciones y actividades que reflejaron los aprendizajes desarrollados a lo largo de su formación.

El emblemático Patio del Indio Froilán se convirtió así en un espacio de encuentro entre la educación y la cultura, donde las tradiciones populares cobraron vida a través de las expresiones de los niños.

La participación de las familias también tuvo un papel fundamental, ya que su acompañamiento permitió fortalecer los vínculos entre la institución educativa y la comunidad.

Desde el establecimiento destacaron la importancia de transmitir las raíces culturales desde los primeros años de vida, promoviendo el conocimiento y la valoración de las costumbres santiagueñas.