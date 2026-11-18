Los pequeños fueron protagonistas de una jornada dedicada a las músicas y danzas tradicionales de Santiago del Estero.
El Jardín de Infantes Nº 914 “Lucero de Belén” realizó su Muestra Artística en el tradicional Patio del Indio Froilán, donde los niños compartieron una jornada cargada de música, danza y expresiones culturales junto a sus familias y docentes.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
La propuesta estuvo dedicada a las músicas y danzas tradicionales de Santiago del Estero, con el objetivo de acercar a los más pequeños a las costumbres y manifestaciones artísticas que forman parte de la identidad provincial.
Durante el encuentro, los alumnos fueron los grandes protagonistas, presentando distintas producciones y actividades que reflejaron los aprendizajes desarrollados a lo largo de su formación.
El emblemático Patio del Indio Froilán se convirtió así en un espacio de encuentro entre la educación y la cultura, donde las tradiciones populares cobraron vida a través de las expresiones de los niños.
La participación de las familias también tuvo un papel fundamental, ya que su acompañamiento permitió fortalecer los vínculos entre la institución educativa y la comunidad.
Desde el establecimiento destacaron la importancia de transmitir las raíces culturales desde los primeros años de vida, promoviendo el conocimiento y la valoración de las costumbres santiagueñas.