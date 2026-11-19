El INDEC informó que las exportaciones crecieron un 26,4% interanual y superaron nuevamente los US$10.000 millones, mientras que las importaciones cayeron un 6,7%.

Hoy 17:31

La balanza comercial argentina registró un superávit de US$3.394 millones en octubre de 2026, impulsada por un importante crecimiento de las exportaciones y una nueva caída de las importaciones. Con este resultado, el país alcanzó 35 meses consecutivos de saldo positivo, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

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De acuerdo con el informe de Intercambio Comercial Argentino (ICA), las exportaciones totalizaron US$10.061 millones, lo que representó un aumento interanual del 26,4%, mientras que las importaciones alcanzaron los US$6.668 millones, con una disminución del 6,7%.

El intercambio comercial totalizó US$16.729 millones, un 10,7% más que en octubre del año pasado. Se trató, además, del segundo mes consecutivo en el que las ventas al exterior superaron los US$10.000 millones.

Las exportaciones de energía lideraron el crecimiento

Entre los sectores que impulsaron el resultado positivo se destacó Combustibles y energía, cuyas exportaciones alcanzaron los US$1.734 millones, con un incremento interanual del 93,9%.

Por su parte, las manufacturas de origen agropecuario generaron ventas por US$3.314 millones, convirtiéndose en el rubro con mayor valor exportado.

También se destacaron los productos primarios, con US$2.328 millones, y las manufacturas de origen industrial, con US$2.685 millones.

Entre los principales productos vendidos al exterior figuraron el petróleo crudo, con US$1.169 millones; la harina y los pellets de soja, con US$910 millones; y el maíz en grano, con US$887 millones.

A estos se sumaron los porotos y el aceite de soja, que contribuyeron al crecimiento de las exportaciones durante el mes.

Las importaciones volvieron a disminuir

En octubre, las compras al exterior registraron una caída interanual del 6,7%, explicada principalmente por una reducción del 17,3% en las cantidades importadas, pese a que los precios aumentaron un 12,8%.

Entre los rubros con mayores retrocesos estuvieron combustibles y lubricantes (-33,2%), vehículos automotores de pasajeros (-24,2%), piezas y accesorios para bienes de capital (-17,3%) y bienes de consumo (-11,3%).

En contrapartida, aumentaron las importaciones de bienes de capital (2,9%) y bienes intermedios (1,9%).

El superávit acumulado supera los US$24.500 millones

Con los resultados de octubre, la Argentina acumuló durante los primeros diez meses de 2026 un saldo comercial favorable de US$24.568 millones.

En ese período, las exportaciones crecieron 22,1% interanual, hasta alcanzar los US$87.328 millones, mientras que las importaciones disminuyeron 2,9%, con un total de US$62.760 millones.

En cuanto a los principales socios comerciales, el Mercosur encabezó el intercambio durante octubre, con operaciones por US$3.577 millones y un superávit de US$39 millones.

Le siguieron China, con un intercambio de US$3.052 millones y un déficit de US$400 millones; la Unión Europea, con US$2.006 millones y un saldo favorable de US$277 millones; y el bloque integrado por Estados Unidos, México y Canadá, con operaciones por US$1.793 millones.

De esta manera, el comercio exterior argentino volvió a cerrar con números positivos, en un escenario marcado por el fuerte crecimiento de las exportaciones energéticas y agroindustriales, acompañado por una reducción de las compras al exterior.