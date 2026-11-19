La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado explicó por qué el Gobierno eliminó las listas colectoras de la reforma electoral y cuestionó el funcionamiento de las primarias.

Hoy 17:43

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, defendió este jueves la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para 2027 y evitó confirmar si buscará competir por la Presidencia el próximo año.

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Antes de ingresar al Congreso, la senadora destacó el acuerdo alcanzado para obtener dictamen en la Comisión de Asuntos Constitucionales y cuestionó el funcionamiento de las primarias desde su implementación.

“Terminamos con algo que funcionó muy poco desde el año en que fue votado, que son las PASO. Yo las usé, pero muy pocos candidatos las usaron”, sostuvo.

Bullrich argumentó que el sistema representa un gasto elevado y prolonga los períodos de campaña sin garantizar necesariamente una mayor competencia interna.

“Era como un reaseguro, pero que era caro, que sacaba un montón de tiempo de gobierno, pero que no lograba el cometido, que era que realmente hubiera democracia interna en los partidos”, afirmó.

Qué dijo Bullrich sobre una posible candidatura presidencial

Consultada por sus aspiraciones electorales, la exministra de Seguridad evitó anticipar sus próximos movimientos políticos.

“No estoy planteando candidaturas”, respondió.

La senadora recordó su participación en las PASO presidenciales de 2023, cuando derrotó a Horacio Rodríguez Larreta en la interna de Juntos por el Cambio.

“Yo viví unas PASO y las gané. Y las gané contra quien era jefe de Gobierno”, señaló.

Sin embargo, consideró que aquella competencia tuvo consecuencias negativas para la coalición opositora.

“Cuando terminó esa elección de PASO hubo algo importante: nuestro acuerdo electoral, que era Juntos por el Cambio, quedó herido”, reconoció.

Ante nuevas preguntas sobre su futuro, insistió en mantener la incertidumbre: “No voy a hablar de candidaturas. No les voy a decir qué voy a hacer el año que viene porque no me lo van a sacar”.

Por qué el Gobierno eliminó las listas colectoras

Bullrich también explicó los motivos por los que el oficialismo decidió retirar las listas colectoras del proyecto de reforma electoral, una modificación que permitió reunir los apoyos necesarios para conseguir dictamen.

Según detalló, el mecanismo había sido incorporado durante las negociaciones para facilitar posibles alianzas con gobernadores y otros espacios políticos.

“Había sido una especie de acuerdo que se había realizado, que al Gobierno tampoco le convencía demasiado”, explicó.

La legisladora consideró que habilitar ese sistema podía introducir modificaciones innecesarias en las reglas electorales.

“Era como deformar mucho el sistema electoral por un objetivo que se puede lograr conversando”, sostuvo.

Por ese motivo, celebró el regreso al sistema tradicional de representación proporcional D'Hondt.

El pedido de Bullrich para mejorar la economía

Además de referirse a la reforma electoral, la senadora planteó que el Gobierno debe concentrarse en impulsar una recuperación económica que alcance a los distintos sectores productivos.

“Ahora necesitamos que la economía llegue a las empresas, a las pymes, a los trabajadores, a las familias y este año sea un año en el que la actividad remonte”, expresó.

En ese sentido, descartó la necesidad de implementar medidas extraordinarias para estimular el consumo, pero reclamó cambios que alivien la carga sobre las pequeñas y medianas empresas.

“No se trata de recrear un plan platita ni de cambiar el rumbo”, señaló.

Entre las iniciativas que mencionó figuran modificaciones en el IVA, los saldos a favor, las retenciones, las percepciones y las cargas sociales.

Cuándo se votará la suspensión de las PASO

El proyecto de reforma electoral obtuvo dictamen este miércoles y está previsto que sea tratado en el Senado el próximo jueves 26 de noviembre.

Además de la suspensión de las primarias para 2027, la iniciativa incorpora Ficha Limpia, cambios en la Boleta Única de Papel y una reducción del 50% de los espacios gratuitos de publicidad electoral.

Para obtener la media sanción, La Libertad Avanza deberá reunir al menos 37 votos afirmativos.

Mientras el oficialismo busca consolidar los acuerdos parlamentarios, Bullrich mantiene abiertas las expectativas sobre su futuro político, aunque asegura que su prioridad inmediata está puesta en la actividad económica y en la aprobación de las reformas pendientes.