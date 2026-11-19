El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, entregó al canciller Pablo Quirno un documento fechado el 24 de enero de 1833, que relata la ocupación de las Islas Malvinas por fuerzas británicas.

Hoy 17:33

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, entregó este jueves 19 de noviembre al canciller argentino, Pablo Quirno, un documento histórico de 1833 que registra la ocupación británica de las Islas Malvinas y constituye un nuevo antecedente documental para el reclamo argentino de soberanía.

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La ceremonia se realizó en el Palacio San Martín, en Buenos Aires, con la participación de autoridades nacionales, provinciales y veteranos de la Guerra de Malvinas. Durante el encuentro, se destacó la importancia de preservar y recuperar documentos vinculados con la historia del archipiélago.

Qué dice la carta histórica de 1833

El documento, fechado el 24 de enero de 1833, fue redactado por el entonces gobernador de Buenos Aires, Juan Ramón Balcarce, para informar a las autoridades tucumanas sobre la ocupación británica ocurrida el 3 de enero de ese mismo año.

La carta consta de cuatro hojas y relata los acontecimientos que precedieron a la intervención de las fuerzas británicas en las islas.

En sus primeras líneas, el Gobierno de Buenos Aires manifestó su rechazo a lo sucedido, calificándolo como un acto de “violencia y abuso de la fuerza en las Malvinas”.

Además, señaló que la ocupación había ocurrido “en deshonor del Pabellón Argentino” y afectaba la integridad territorial del país.

El escrito también cuestionaba que la acción británica se produjera pese a las “relaciones de amistad y buena inteligencia” que existían entre ambos gobiernos.

La importancia del documento para el reclamo argentino

Durante la entrega, el canciller Pablo Quirno destacó que el documento representa una prueba histórica de que la Argentina expresó su rechazo a la ocupación británica desde sus primeros días.

El funcionario reafirmó la posición del país sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.

“La Constitución Nacional consagra esa voluntad al establecer el objetivo permanente e irrenunciable de recuperar el ejercicio pleno de la soberanía”, expresó.

Quirno también remarcó la importancia de utilizar herramientas diplomáticas, jurídicas y económicas para sostener los reclamos internacionales sobre el Atlántico Sur.

En ese contexto, mencionó las acciones del Gobierno argentino contra las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, cuestionadas por sus actividades vinculadas con la explotación de recursos en el área de las islas.

“Debemos proteger los recursos de nuestra plataforma continental”, enfatizó.

Jaldo destacó que Malvinas debe unir a los argentinos

Por su parte, el gobernador Osvaldo Jaldo resaltó el papel de Tucumán en la historia nacional y la importancia de contribuir con documentación que permita fortalecer la memoria histórica.

Durante su intervención, recordó a figuras como Bernabé Aráoz, Juan Bautista Alberdi y Julio Argentino Roca, vinculadas con diferentes etapas de la construcción institucional argentina.

Además, sostuvo que el reclamo de soberanía debe mantenerse por encima de las diferencias partidarias.

“Malvinas está por encima de cualquier diferencia personal o política”, afirmó el mandatario tucumano.

Cómo fue recuperado el documento

La carta fue localizada durante tareas de investigación y conservación del patrimonio documental histórico. El ejemplar presentado ante Cancillería fue aportado por el Archivo Histórico de Tucumán.

Su contenido permite reconstruir cómo las autoridades de la época comunicaron y rechazaron la ocupación británica del archipiélago.

Con esta entrega, el documento de 1833 se incorpora al conjunto de antecedentes históricos disponibles para la Cancillería argentina, en el marco del trabajo destinado a sostener el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.