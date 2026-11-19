La vicepresidenta cuestionó la situación del sector productivo luego de que Arcor anunciara el cierre definitivo de su planta de conservas de pescado en Mar del Plata.

Hoy 17:23

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a marcar diferencias con el Gobierno de Javier Milei y cuestionó la situación de la industria argentina, luego de que se confirmara el cierre definitivo de la planta de conservas de pescado de La Campagnola en Mar del Plata, perteneciente al Grupo Arcor.

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A través de su cuenta de X, la titular del Senado publicó un mensaje en defensa de la producción nacional y el empleo, que fue interpretado como un nuevo cuestionamiento a la política económica del Ejecutivo.

“Sin industria no hay trabajo, sin trabajo no hay familia. Sin familia no hay Nación Argentina”, expresó Villarruel.

La vicepresidenta agregó: “Porque la soberanía se construye y asegura con políticas que nunca pierdan el eje fundamental de la familia, el trabajo y la producción”.

El cierre de La Campagnola y la situación de los trabajadores

La reacción de Villarruel se produjo después de que Arcor anunciara el cierre definitivo de la planta de La Campagnola en Mar del Plata, cuyas actividades habían sido suspendidas temporalmente el pasado 28 de octubre.

La compañía explicó que la decisión respondió a una combinación de factores, entre ellos la caída de la pesca de caballa, la falta de materia prima y el elevado stock de conservas de atún.

Según la empresa, estas circunstancias, sumadas a cambios en el funcionamiento del mercado internacional, hicieron inviable la continuidad de las operaciones en el establecimiento.

El cierre afecta a 75 trabajadores. Arcor aseguró que ofrecerá a todo el personal la posibilidad de reubicarse en otras fábricas del grupo.

La marca La Campagnola continuará con sus actividades productivas en otros establecimientos del país, por lo que el cierre de la planta marplatense no implica su desaparición del mercado.

Las diferencias entre Villarruel y Milei

Las declaraciones de la vicepresidenta se suman a otros posicionamientos públicos en los que manifestó preocupación por la situación económica, especialmente en relación con la industria, el empleo y el poder adquisitivo de las familias.

En septiembre, Villarruel había reclamado una reforma impositiva que “premie al que produce” y políticas que permitan mejorar la capacidad de ahorro de los hogares.

Posteriormente, durante la visita del papa León XIV a la Argentina, expresó su deseo de que la presencia del Pontífice fuera “un bálsamo en un momento tan difícil para el pueblo argentino”.

Otro gesto de diferenciación se produjo el 30 de octubre, cuando firmó un decreto para implementar un Programa de Alivio Financiero destinado a los trabajadores del Senado.

La iniciativa habilitó adelantos de haberes a tasa cero, con un límite de tres sueldos netos, destinados a cancelar deudas.

En aquella oportunidad, Villarruel fundamentó la medida en las dificultades que atraviesan los hogares argentinos y señaló que “las condiciones económicas que atraviesa el país han tenido incidencia directa en la economía de los hogares”.

Un nuevo capítulo de la tensión política

El pronunciamiento sobre La Campagnola vuelve a poner de manifiesto las diferencias entre la vicepresidenta y la Casa Rosada, que se hicieron visibles en distintas oportunidades durante la gestión.

Aunque Villarruel no mencionó directamente a Milei en su publicación, sus palabras constituyen una nueva defensa de la industria nacional y del papel de las políticas productivas.

De esta manera, el cierre de una planta histórica en Mar del Plata reavivó el debate sobre el presente de la industria argentina, al tiempo que sumó otro capítulo a las diferencias políticas entre los dos integrantes de la fórmula presidencial.