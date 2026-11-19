La defensa del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad solicitó anular las grabaciones y los primeros allanamientos de la investigación por presunta corrupción.

Hoy 17:03

El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, solicitó este jueves 19 de noviembre su sobreseimiento en la causa que investiga presuntas maniobras de corrupción durante su gestión, luego de que un peritaje de Gendarmería Nacional no pudiera confirmar que la voz registrada en los audios difundidos fuera la suya.

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El pedido fue presentado ante el juez federal Ariel Lijo por su abogado, Pablo Parera, quien también reclamó que las grabaciones sean excluidas del expediente y que se declare la nulidad de la resolución judicial del 21 de agosto de 2025, con la que se ordenaron los primeros allanamientos.

La estrategia de la defensa apunta a cuestionar el origen de la investigación y, en consecuencia, la validez de las medidas judiciales que se desarrollaron posteriormente.

Qué reveló el peritaje de Gendarmería

El informe elaborado por especialistas de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería Nacional concluyó que no fue posible establecer científicamente si las voces de las grabaciones correspondían a Spagnuolo.

Los peritos detectaron indicios de regrabaciones, cortes, discontinuidades y fragmentos repetidos entre los archivos analizados.

Además, identificaron señales compatibles con un procedimiento denominado “transferencia acústica”, que consiste en reproducir un audio mediante un dispositivo y volver a grabarlo con otro.

Estas características dificultaron la realización del cotejo de voz previsto inicialmente.

Sin embargo, el estudio tampoco determinó que los audios fueran falsos ni confirmó que hubieran sido generados o manipulados mediante inteligencia artificial.

La defensa busca anular los allanamientos

En su presentación, el abogado de Spagnuolo sostuvo que las grabaciones carecen de garantías suficientes sobre su origen, autenticidad y cadena de custodia.

Por ese motivo, solicitó anular la resolución firmada por el entonces juez Sebastián Casanello, que había autorizado los primeros procedimientos en domicilios vinculados con el exfuncionario, oficinas de la ANDIS y la droguería Suizo Argentina.

La defensa considera que las pruebas obtenidas posteriormente, como teléfonos secuestrados, registros bancarios y declaraciones testimoniales, derivaron de aquellas medidas iniciales.

Su planteo busca que, si se invalida el origen de la investigación, también se revisen las actuaciones que surgieron a partir de él.

La fiscalía sostiene que la investigación tiene otras pruebas

La postura de la defensa difiere de la sostenida por el fiscal federal Franco Picardi, responsable de la investigación.

Desde la fiscalía aseguran que los audios no fueron utilizados como prueba para fundamentar las indagatorias ni los procesamientos de los imputados, y que la acusación se apoya en otros elementos reunidos durante la pesquisa.

Además, cinco especialistas de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) expresaron su disidencia con el informe de Gendarmería y señalaron que el cotejo de voz podría realizarse mediante otros procedimientos disponibles en sus laboratorios.

Por lo tanto, la imposibilidad de identificar la voz no implica, por sí sola, que la investigación haya quedado anulada ni que se haya demostrado la inocencia del exfuncionario.

Qué puede pasar ahora con la causa ANDIS

El juez Ariel Lijo deberá analizar el planteo presentado por la defensa y determinar si corresponde excluir las grabaciones o revisar la validez de las medidas judiciales cuestionadas.

La causa investiga presuntas irregularidades en la compra de medicamentos y contrataciones realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad, durante la gestión de Spagnuolo.

Mientras la defensa busca cerrar el expediente respecto del exfuncionario, la fiscalía mantiene la acusación y sostiene que existen elementos independientes de los audios para continuar con la investigación.