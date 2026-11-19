El cofundador de Microsoft recorrió dos destinos emblemáticos del país y fue fotografiado por vecinos y turistas.

Hoy 17:05

El empresario estadounidense Bill Gates, cofundador de Microsoft y una de las figuras más reconocidas del mundo tecnológico, visitó la Argentina y sorprendió con su presencia en Buenos Aires y Tierra del Fuego, en un viaje que se desarrolló sin anuncios oficiales ni una agenda pública conocida.

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Las imágenes del multimillonario comenzaron a circular en las últimas horas y despertaron curiosidad sobre los motivos de su estadía en el país.

Uno de los lugares elegidos fue La Boca, donde Gates fue visto recorriendo las calles del tradicional barrio porteño, conocido por sus casas coloridas, su historia y el emblemático paseo de Caminito.

Su aparición sorprendió a vecinos y turistas, que no esperaban encontrarse con el reconocido empresario durante una recorrida por uno de los principales atractivos turísticos de Buenos Aires.

También fue fotografiado en Ushuaia

La segunda postal del viaje tuvo como escenario a Ushuaia, en Tierra del Fuego, donde Gates fue fotografiado en la zona portuaria, con el canal Beagle de fondo.

La presencia del empresario en la ciudad más austral del país generó especulaciones, especialmente por la llegada de varias embarcaciones de lujo al puerto.

Sin embargo, no existe información oficial que vincule su visita con esos barcos, ni se conocen detalles sobre el itinerario o la duración de su estadía.

No es la primera vez que Gates visita Ushuaia: ya había estado en la ciudad en 2007, por lo que su regreso se produjo casi dos décadas después.

Una visita en medio de un momento complejo para Microsoft

El paso de Gates por Argentina coincidió con días de repercusión internacional para Microsoft, la compañía que cofundó junto a Paul Allen.

El pasado 12 de noviembre, una falla tecnológica afectó durante casi 24 horas a diferentes servicios de Microsoft 365, entre ellos Outlook, Teams y Copilot.

Según las explicaciones de la empresa, el problema estuvo relacionado con un defecto de software que permanecía sin detectar desde julio y que se activó ante una combinación de factores técnicos.

Días antes, Gates también había realizado declaraciones sobre los riesgos de seguridad asociados al avance de la inteligencia artificial, especialmente por la posibilidad de que estas herramientas sean utilizadas para desarrollar ciberataques más sofisticados.

“El frente que probablemente veremos con mayor dramatismo el próximo año serán los ciberataques”, había advertido el empresario.

Más allá de ese contexto, no se informó que su viaje a la Argentina tuviera relación con actividades oficiales de Microsoft.

Por ahora, las fotografías de su recorrido por La Boca y Ushuaia son los principales registros públicos de una visita que se mantiene rodeada de hermetismo y que volvió a despertar interés por la presencia de una de las figuras más influyentes de la industria tecnológica mundial.