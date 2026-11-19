Dos aeronaves militares rusas abandonaron Vietnam y fueron identificadas cerca de la costa taiwanesa. El movimiento se produjo después de incidentes con Japón y Corea del Sur, en medio de un escenario de creciente tensión internacional.

Hoy 17:12

Dos bombarderos estratégicos rusos Tu-95, capaces de transportar armamento nuclear, fueron detectados este jueves cerca de Taiwán, luego de despegar desde la ciudad vietnamita de Da Nang, donde habían permanecido durante varios días.

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El desplazamiento ocurrió mientras el presidente ruso, Vladimir Putin, se encontraba en China, donde mantenía encuentros con su par estadounidense, Donald Trump, y el mandatario chino, Xi Jinping.

Las aeronaves fueron identificadas por las autoridades taiwanesas cuando se aproximaban desde el sur y sobrevolaban las inmediaciones de la costa oriental de la isla.

El movimiento militar se produjo después de una serie de episodios que generaron preocupación en la región, especialmente por las denuncias de Japón y Corea del Sur sobre la presencia de aviones rusos cerca de sus territorios.

Japón denunció una violación de su espacio aéreo

Antes de llegar a Vietnam, los bombarderos protagonizaron un incidente con las autoridades japonesas, que denunciaron una incursión en su espacio aéreo cerca de Fukuoka, en el suroeste del país.

El ministro de Defensa japonés, Shinjiro Koizumi, aseguró que la presencia de las aeronaves se prolongó durante aproximadamente cinco minutos y obligó al despliegue de aviones de combate para realizar tareas de vigilancia y emitir advertencias.

"La violación del espacio aéreo japonés por parte de los aviones rusos no solo constituye una grave vulneración de nuestra soberanía, sino también una amenaza para nuestra seguridad", sostuvo el funcionario.

Por su parte, Corea del Sur informó que varios aviones militares rusos ingresaron temporalmente en su zona de identificación de defensa aérea, sobre aguas ubicadas entre la península coreana y Japón.

Sin embargo, las autoridades surcoreanas aclararon que no se produjo una violación de su espacio aéreo soberano.

Qué características tienen los bombarderos rusos Tu-95

Los Tu-95, conocidos por la OTAN como "Bear", son bombarderos estratégicos desarrollados durante la época soviética, diseñados para realizar misiones de largo alcance.

Aunque se trata de aeronaves con varias décadas de historia, Rusia continúa utilizándolas para operaciones militares y patrullajes internacionales.

Su capacidad para transportar armamento nuclear hace que sus desplazamientos sean observados con especial atención por los países de la región.

Los dos bombarderos habían llegado a Vietnam acompañados por otras aeronaves de apoyo, en una operación que también puso de relieve los históricos vínculos militares entre Moscú y Hanói.

Rusia busca demostrar su capacidad militar en la región

La presencia de los bombarderos en Vietnam adquirió relevancia por las relaciones estratégicas que ambos países mantienen desde hace décadas.

Rusia fue durante años uno de los principales proveedores de armamento del país asiático, aunque Vietnam ha buscado diversificar sus vínculos militares y comerciales.

Para Ian Storey, investigador del Instituto ISEAS-Yusof Ishak de Singapur, el despliegue representa una demostración de la capacidad de Moscú para proyectar su poder militar más allá de sus fronteras.

El especialista también interpretó la operación como una señal hacia China, al evidenciar que Vietnam continúa manteniendo una relación estratégica con Rusia.

En paralelo, durante la visita de Putin a territorio chino, la televisión estatal rusa mostró a un oficial que acompañaba al mandatario con el denominado maletín nuclear, conocido como Cheget.

Este dispositivo forma parte del sistema de comunicaciones estratégicas ruso y permite mantener el contacto entre el presidente y las máximas autoridades militares.

La exhibición se produjo después del vencimiento del tratado New START, el pasado 5 de febrero, que establecía límites y mecanismos de verificación para los arsenales nucleares de Rusia y Estados Unidos.

Un ataque ruso contra Kiev dañó la embajada de Países Bajos

Mientras se desarrollaban estos movimientos militares en Asia, Rusia lanzó una nueva ofensiva contra Kiev, capital de Ucrania, que provocó daños en la sede diplomática de Países Bajos.

El ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, denunció que el edificio sufrió daños menores, principalmente en sus ventanas, aunque confirmó que no hubo heridos entre el personal diplomático.

"Los ataques rusos a Kiev han provocado daños una vez más a una misión diplomática. La embajada de Países Bajos en Ucrania ha sufrido daños menores. Por fortuna, nadie ha resultado herido", manifestó.

Por su parte, el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, informó que una persona murió en el distrito de Podil y varias resultaron heridas como consecuencia de los bombardeos.

Los episodios se produjeron en un contexto de tensión internacional, marcado por las operaciones militares rusas en diferentes regiones y la continuidad de la guerra en Ucrania.