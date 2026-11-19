El diputado tucumano anunció la creación del monobloque Cambia Tucumán y cuestionó las negociaciones entre el oficialismo nacional y el gobernador Osvaldo Jaldo.

Hoy 17:02

El diputado nacional por Tucumán Mariano Campero anunció su salida del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados y confirmó que conformará un monobloque denominado Cambia Tucumán. La decisión se produjo en medio de las tensiones internas del oficialismo y de las negociaciones electorales de cara a 2027.

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El legislador, que había integrado el grupo de los denominados “radicales con peluca”, justificó su alejamiento al denunciar un presunto acuerdo político entre el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo y el referente libertario Lisandro Catalán.

La decisión fue formalizada mediante una carta dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en la que Campero cuestionó el rumbo del armado político de La Libertad Avanza en su provincia.

“Los intereses de los tucumanos y el respeto de las reglas institucionales deben estar por encima de cualquier arreglo político”, sostuvo el diputado.

El conflicto por las elecciones de Tucumán

El principal motivo del enfrentamiento está relacionado con las elecciones provinciales de 2027 y la posibilidad de que Osvaldo Jaldo busque un nuevo mandato como gobernador.

Campero cuestionó que sectores libertarios hayan retirado su apoyo a una acción judicial impulsada por la oposición tucumana contra el artículo 90 de la Constitución provincial, que regula las posibilidades de reelección del gobernador y vicegobernador.

Según el legislador, esa decisión respondería a un entendimiento político entre Jaldo y Catalán, aunque la existencia de ese supuesto acuerdo no fue acreditada.

El diputado también mantiene aspiraciones de competir por la Gobernación de Tucumán, pero no consiguió el respaldo formal de la conducción nacional de La Libertad Avanza.

Su acercamiento a Patricia Bullrich

La ruptura se produce en un contexto de diferencias entre Patricia Bullrich y los sectores cercanos a Karina Milei por la conducción política y los acuerdos electorales.

Campero fue uno de los dirigentes que acompañaron a Bullrich durante una reunión realizada el pasado 3 de noviembre, cuya fotografía generó repercusiones dentro del oficialismo.

Incluso, el legislador manifestó públicamente que le gustaría que la actual senadora llegara a la Presidencia, aunque reconoció que todavía falta tiempo para definir las candidaturas de 2027.

Su cercanía con Bullrich suma un nuevo elemento a las tensiones que atraviesa La Libertad Avanza, especialmente por las negociaciones con los gobernadores provinciales.

Milei pierde un diputado en un momento clave

Con la salida de Campero, el bloque de La Libertad Avanza quedaría integrado por 94 diputados, en una etapa en la que el Gobierno necesita reunir apoyos para avanzar con diferentes proyectos legislativos.

La decisión llega después de que el oficialismo no consiguiera el quórum necesario para tratar iniciativas vinculadas con Malvinas y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

Sin embargo, Campero aclaró que su salida del bloque no implica un rechazo automático a todas las iniciativas del Ejecutivo.

“Seguiré trabajando desde mi banca con las mismas convicciones, acompañando aquellas iniciativas que considere correctas para la Argentina y para Tucumán”, expresó en su carta.

El legislador dejó trascender que podría acompañar el Presupuesto 2027 y la suspensión de las PASO, aunque mantiene condiciones sobre los tiempos de tratamiento de la reforma electoral.

De esta manera, La Libertad Avanza pierde un integrante en Diputados mientras intenta consolidar acuerdos parlamentarios y definir su estrategia territorial para 2027, en medio de crecientes diferencias entre sus principales referentes.