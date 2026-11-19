El Fortín recibirá este viernes al Pirata en el estadio José Amalfitani, en el primer duelo de los playoffs del Torneo Clausura 2026.

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Vélez Sarsfield y Belgrano de Córdoba pondrán en marcha este viernes 20 de noviembre, desde las 20, los octavos de final del Torneo Clausura 2026, cuando se enfrenten en el estadio José Amalfitani de Liniers, en un encuentro que definirá al primer clasificado a los cuartos de final.

El conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto llega a esta instancia después de finalizar en el tercer puesto de su zona, mientras que el equipo conducido por Ricardo Zielinski terminó sexto en la Zona B y buscará dar el golpe como visitante.

Ambos equipos afrontarán el compromiso con la necesidad de recuperar su mejor versión futbolística, luego de cerrar la fase regular con resultados adversos.

Cómo llega Vélez al partido

El Fortín viene de caer por 2-0 frente a Unión de Santa Fe en condición de visitante, resultado que terminó por dejarlo sin posibilidades de clasificarse a la próxima Copa Libertadores mediante la tabla anual.

Su última victoria fue el 25 de octubre, cuando goleó 5-0 a Central Córdoba, en una de sus actuaciones más contundentes de la temporada.

A pesar de no haber conseguido el boleto a la Libertadores, Vélez aseguró su participación en la Copa Sudamericana 2027, gracias a su sexto puesto en la clasificación acumulada del año.

Ahora, el conjunto de Barros Schelotto intentará aprovechar la localía para avanzar en los playoffs y mantenerse en la pelea por el título.

Belgrano quiere repetir lo conseguido en el Apertura

Por su parte, Belgrano llega después de perder 2-1 frente a Gimnasia de La Plata, en un cierre de fase regular que dejó algunas dudas sobre su rendimiento.

El Pirata acumula tres derrotas, un empate y apenas una victoria en sus últimas cinco presentaciones, aunque cuenta con futbolistas de experiencia y jerarquía para afrontar este tipo de compromisos.

El conjunto cordobés ya tiene asegurada su participación en la Copa Libertadores 2027, luego de haberse consagrado campeón del Torneo Apertura.

Con ese objetivo cumplido, los dirigidos por Zielinski buscarán seguir avanzando en el Clausura y repetir lo conseguido durante el primer campeonato del año, cuando eliminaron a Talleres en condición de visitante.

Las probables formaciones de Vélez y Belgrano

Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Leo Cristaldo, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Diego Valdés; Ronaldo Martínez. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Belgrano: Thiago Cardozo; Agustín Falcón, Leonardo Morales, Lisandro López, Adrián Sporle; Adrián Sánchez, Franco Vázquez; Ramiro Hernandes, Lucas Zelarayán, Emiliano Rigoni; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

Vélez vs. Belgrano: hora, árbitro y dónde ver en vivo

Partido: Vélez vs. Belgrano.

Vélez vs. Belgrano. Competencia: octavos de final del Torneo Clausura 2026.

octavos de final del Torneo Clausura 2026. Día: viernes 20 de noviembre.

viernes 20 de noviembre. Hora: 20.00.

20.00. Estadio: José Amalfitani, Liniers.

José Amalfitani, Liniers. Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Yael Falcón Pérez. VAR: Héctor Paletta.

Héctor Paletta. TV: TNT Sports.

El encuentro abrirá la etapa eliminatoria del Torneo Clausura, en la que Vélez y Belgrano buscarán convertirse en el primer equipo clasificado a los cuartos de final y seguir en carrera por el título de la Liga Profesional.