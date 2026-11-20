El enfrentamiento ocurrió en plena vía pública y quedó registrado en varios videos. Vecinos de la localidad aseguran que estos episodios se repiten con frecuencia y reclaman mayores medidas de seguridad.

Hoy 19:44

Una violenta pelea entre varios jóvenes generó preocupación en la localidad de Villa Mailín, departamento Avellaneda, durante las últimas horas. El enfrentamiento se produjo a metros del Santuario y quedó registrado en distintos videos que comenzaron a circular.

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En las imágenes se observa cómo los involucrados intercambian golpes y empujones en plena vía pública, mientras algunas personas intentan separarlos. En otro de los registros, la gresca se extiende hacia un sector con pastizales, donde continúan las agresiones y las corridas ante la mirada de los presentes.

Según señalaron vecinos de la localidad, este tipo de enfrentamientos no serían hechos aislados, ya que se registrarían tanto durante los fines de semana como en días hábiles. Incluso, aseguraron que en varias oportunidades estarían involucrados los mismos jóvenes, aunque se desconocen los motivos de las disputas.

La preocupación de los habitantes se extendió durante la madrugada debido a las presuntas amenazas cruzadas entre los involucrados. Ante la reiteración de estos episodios, los vecinos solicitaron mayores medidas de prevención y seguridad para evitar que los enfrentamientos tengan consecuencias más graves.

Tras lo sucedido, intervino personal policial, que logró controlar la situación y poner fin a la gresca. Hasta el momento, no trascendió información sobre posibles heridos o aprehendidos, ni se conocieron precisiones acerca de las circunstancias que desencadenaron el conflicto.