El santiagueño, que será titular en el compromiso por la Nations Championship, habló sobre el compromiso.

Hoy 19:53

Los Pumas tienen todo listo para el partido frente a Francia, por la sexta fecha del Nations Championship: ante esto, Facundo Isa, quien volverá a vestir la 8 del seleccionado, dialogó en exclusiva con Scrum sobre el partido.

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"Va a ser un partido increíble para mí. Jugar contra ellos en el Stade de France, 80.000 personas, es un sueño, me trae muchos recuerdos de la primera vez que jugué con Los Pumas. Y la verdad que la semana fue increíble, entrenamos muy bien, todos están con muchas ganas, así que creo que se va a dar un muy buen partido", comenzó el tercera línea.

En tanto, el octavo añadió acerca del seleccionado europeo: "Yo creo que nosotros siempre contra Francia es un partido especial. Sabemos los dos equipos lo que podemos dar, cómo se puede dar el partido. Sabemos cómo vienen ellos también, con la confianza que tienen y que va a ser una batalla ahí a ganar, más con los forwards. Así que, para mí va a ser la guerra y el que empiece con el pie derecho la puede llegar a tener hasta el final", sumó.

En relación a la gran cantidad de argentinos que se desempeñan en el Top 14, Isa aseguró: "Jugamos todos los fines de semana. Hay muchos que sabemos cómo juegan, sabemos lo que es su fortaleza, así que sabemos lo que puede venir y eso nos da confianza y las semanas también de entrenamiento que tuvimos esta semana también nos da mucha confianza para este sábado", agregó.

Por último, el octavo habló sobre el momento que atraviesan Los Pumas: "Se sale con esa energía, con esa gana de jugar, con el trabajo que vienen haciendo los chicos también desde junio. La verdad que hay muchas cosas que no se ven de afuera, pero de adentro se trabaja muchísimo. Y creo que son estos partidos que después de 6 o 7 partidos Los Pumas pueden empezar a explotar. Así que para mí, lo que se espera de los de afuera creo que nosotros ya sabemos y sabemos lo que puede pasar. Esperemos que podamos hacer todo lo que hemos hecho en el entrenamiento y que se nos dé", finalizó.