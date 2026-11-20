El Presidente participó del lanzamiento oficial de la compañía de vehículos eléctricos en Buenos Aires, defendió la apertura comercial y calificó al empresario estadounidense como un “benefactor de la humanidad”. Musk celebró la llegada de la marca al país mediante una videollamada.

Hoy 21:09

El presidente Javier Milei participó este viernes 20 de noviembre del lanzamiento oficial de Tesla en la Argentina, en un evento realizado en el barrio porteño de La Boca. Durante la presentación, el mandatario destacó el desembarco de la compañía de vehículos eléctricos, defendió las políticas económicas de su Gobierno y elogió a su fundador, Elon Musk, quien intervino de manera remota desde un avión.

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En su discurso, Milei cuestionó las restricciones comerciales que rigieron durante décadas en el país y sostuvo que limitaron las posibilidades de los consumidores argentinos de acceder a nuevas tecnologías y productos internacionales.

“Nos cerramos al mundo y vimos pasar el progreso desde afuera”, expresó el jefe de Estado, quien contrapuso ese escenario con las medidas de apertura comercial impulsadas por su administración.

En esa línea, defendió la llegada de nuevas marcas al mercado automotor y aseguró que “la competencia ordena, fomenta la innovación y baja los precios”.

El Presidente también destacó la eliminación del impuesto PAIS y de los impuestos internos a los automóviles. Además, afirmó que, entre noviembre de 2023 y junio de 2026, el precio relativo de los vehículos cero kilómetro disminuyó un 26% respecto del resto de los precios de la economía.

La particular aparición de Elon Musk

Uno de los momentos que más llamó la atención durante el evento fue la participación de Elon Musk a través de una videollamada desde un avión. El empresario estadounidense manifestó su entusiasmo por el inicio de las operaciones comerciales de Tesla en el país.

“Es una alegría poder compartir Tesla con todos ustedes y establecernos allí. Esperemos que disfruten nuestros autos”, expresó el magnate.

Sin embargo, su intervención estuvo marcada por algunas pausas prolongadas y breves comentarios que generaron incertidumbre entre los presentes, hasta que finalmente se interrumpió la comunicación.

Tras la videollamada, Milei regresó al escenario, calificó a Musk como un “benefactor de la humanidad” y destacó su aporte al desarrollo tecnológico. Además, pidió un aplauso para el empresario.

El evento contó con la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas; y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, además de ejecutivos de la automotriz.

Qué modelos comercializará Tesla en la Argentina

La compañía inició sus operaciones comerciales con cinco versiones de dos de sus vehículos más reconocidos a nivel mundial: el Model 3 y el Model Y.

Tesla Model 3

Los interesados ya pueden ingresar a la plataforma digital de Tesla para consultar las características de los automóviles, configurar sus unidades y conocer las alternativas de financiación, con créditos prendarios a través del Banco Santander en plazos de entre 12 y 60 meses.

Tesla Model Y

Los vehículos serán importados desde la fábrica que la compañía posee en Shanghái, China, en el marco del programa argentino de promoción de la electromovilidad, que contempla beneficios arancelarios para la importación de automóviles eléctricos e híbridos.

La llegada de Tesla representa un nuevo capítulo para el mercado automotor argentino, con una mayor oferta de vehículos eléctricos y tecnologías de asistencia a la conducción, algunas de las cuales todavía están sujetas a la aprobación de las autoridades nacionales.