En el marco del 126° aniversario de Colonia Dora, el vicegobernador encabezó los festejos y participó de la entrega de seis viviendas sociales. Durante su discurso, destacó el diálogo con distintos sectores de la sociedad y abordó los desafíos de la gestión provincial ante el contexto económico nacional.

Hoy 21:19

Durante los actos centrales por el 126° aniversario de Colonia Dora, el vicegobernador de la provincia, Dr. Carlos Silva Neder, encabezó los festejos junto con el intendente Prof. Williams Chein y al ministro de Desarrollo Social, Dr. Ángel Nicolai, entre otras autoridades, marco en el cual entregaron 6 nuevas viviendas sociales, ratificando la defensa del rol del Estado para el desarrollo del interior.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En el acto central, Silva Neder transmitió el saludo del gobernador Elías Miguel Suárez y de los senadores nacionales Dr. Gerardo Zamora y José Emilio Neder, reafirmando el acompañamiento permanente del Gobierno provincial a esta comunidad y a todo el interior santiagueño.

En su mensaje, el Vicegobernador puso el foco en las acciones de la Provincia frente a un contexto económico complejo a nivel nacional, remarcando la defensa del diálogo, la cercanía con las comunidades y la administración eficiente de los recursos.

EL DIÁLOGO COMO POLÍTICA SOSTENIDA

Silva Neder subrayó que, en momentos críticos, es indispensable escuchar, dialogar y buscar consensos. Señaló que esa metodología de trabajo cercana a la comunidad fue impulsada en las gestiones de Gerardo Zamora y de la exgobernadora Claudia Zamora, y que hoy es ratificada y profundizada por el gobernador Elías Miguel Suárez.

Como ejemplo de esa continuidad, recordó la creación de las mesas de diálogo laboral para los sectores público y privado y destacó la convocatoria al Consejo Económico y Social, donde confluyeron gremios, consejos profesionales, instituciones del saber, cámaras empresariales, productores agrarios y entidades reconocidas por el Estado.

En tal sentido, indicó que el organismo ya entregó sus conclusiones, lo que permitirá proyectar la gestión 2027 sobre bases consensuadas dentro de las posibilidades presupuestarias provinciales.

RESPUESTA PROVINCIAL Y COMPROMISO

En otro tramo, Silva Neder se refirió a las políticas del Gobierno nacional, a las que atribuyó orientarse hacia un sector minoritario en desmedro de la mayoría y del interior profundo, además de señalar incumplimientos y la falta de envío de recursos impositivos que corresponden a las provincias.

Ante ese panorama, explicó que el Gobierno de Santiago del Estero procura hacer más eficiente el uso de los recursos para garantizar servicios esenciales como la educación, la salud y las obras prioritarias frente a contingencias, y agradeció el cumplimiento del calendario escolar por parte de los docentes.

Estuvieron presentes: diputados provinciales; comisionados municipales de la zona; secretario Legislativo, Dr. Luis Herrera; instituciones educativas y público en general.