La inestabilidad será protagonista durante los próximos días, con posibilidades de precipitaciones, marcadas variaciones de temperatura y algunos momentos de tregua. Qué se espera para cada jornada del fin de semana largo.

Hoy 21:32

El fin de semana largo en Santiago del Estero promete descanso, encuentros familiares y actividades recreativas, aunque el tiempo podría obligar a más de uno a modificar sus planes. Las lluvias y tormentas estarán presentes en el pronóstico de los próximos días, con algunos momentos de alivio y temperaturas que experimentarían importantes variaciones.

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De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la inestabilidad continuará durante la noche del viernes y se intensificará en las primeras horas del sábado, cuando las probabilidades de precipitaciones oscilarán entre el 40% y el 70%.

Para quienes tengan previsto disfrutar de una salida al aire libre, la tarde del sábado aparece como una de las alternativas más favorables. Se espera un cielo mayormente nublado, una temperatura máxima de 29 °C y una considerable disminución de las probabilidades de lluvia. Sin embargo, las tormentas aisladas podrían regresar durante la noche.

El domingo ofrecerá un respiro en materia de temperaturas. Con una mínima de 18 °C y una máxima de 26 °C, será la jornada más fresca del fin de semana largo. Si bien podrían registrarse tormentas y chaparrones durante las primeras horas, las condiciones tenderían a mejorar hacia la tarde y la noche.

El calor regresará para el lunes feriado

Después de un domingo con temperaturas agradables, el lunes 23 llegará con un marcado ascenso térmico. El organismo nacional anticipa una máxima de 33 °C, con posibilidades de chaparrones durante la madrugada y la mañana, aunque el panorama sería más favorable durante la segunda mitad del día.

La inestabilidad, de todas maneras, no se despedirá con el fin de semana largo. Para el martes se esperan 34 °C y posibilidades de lluvias y tormentas, mientras que el miércoles volverían a descender las temperaturas, con una máxima de 27 grados y nuevas precipitaciones.

Así, entre paraguas, nubes y algunos momentos de tregua, los santiagueños tendrán un fin de semana largo con un tiempo cambiante, en el que consultar el pronóstico antes de salir de casa podría ser una buena manera de aprovechar los días de descanso.