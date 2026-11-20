El expresidente de Brasil sufrió fuertes dolores abdominales y fue trasladado a un hospital de Brasilia. Los médicos detectaron una obstrucción intestinal casi total y evaluarán su evolución durante las próximas 24 horas.

Hoy 21:40

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue internado de urgencia este viernes 20 de noviembre tras sufrir fuertes dolores abdominales. El exmandatario, de 71 años, fue trasladado al hospital DF Star de Brasilia, donde permanece bajo observación médica ante un cuadro de obstrucción intestinal.

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Bolsonaro, quien cumple una condena de 27 años y tres meses de prisión por intento de golpe de Estado bajo la modalidad de arresto domiciliario por razones humanitarias, ingresó al establecimiento sanitario con custodia policial.

Su médico, Brasil Caiado, explicó que una primera tomografía reveló una obstrucción casi total del intestino delgado, además de adherencias en la pared abdominal. Ante este diagnóstico, los especialistas no descartaron la necesidad de una nueva intervención quirúrgica, cuya realización dependerá de la evolución del paciente durante las próximas 24 horas.

A través de un comunicado, el hospital confirmó que el exmandatario ingresó con un cuadro de “dolor y distensión abdominal” y que permanecerá internado para la realización de estudios complementarios. Por el momento, no se estableció una fecha para su alta médica.

La noticia también fue confirmada por su hijo, el senador electo Carlos Bolsonaro, mediante una publicación en redes sociales. “Mi padre acaba de volver al hospital tras sentir fuertes dolores abdominales”, expresó.

En tanto, su esposa y ex primera dama, Michelle Bolsonaro, anunció que regresará a Brasil durante la madrugada del sábado, tras un viaje a Israel, para acompañarlo durante su internación.

Los antecedentes de salud de Bolsonaro

El expresidente arrastra diversas complicaciones intestinales desde septiembre de 2018, cuando fue apuñalado durante un acto de campaña electoral en la ciudad de Juiz de Fora. Desde entonces, debió someterse a múltiples intervenciones quirúrgicas.

En abril de 2025 atravesó una operación de aproximadamente 12 horas para reconstruir su pared abdominal, mientras que en diciembre de ese mismo año fue intervenido por una hernia inguinal bilateral.

Su última internación, antes del episodio de este viernes, había ocurrido en marzo de 2026, cuando fue diagnosticado con una bronconeumonía bacteriana bilateral que lo mantuvo hospitalizado durante dos semanas.

Precisamente, sus antecedentes médicos fueron considerados por el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, al concederle la prisión domiciliaria por razones humanitarias en marzo pasado.

Bolsonaro cumple su condena desde noviembre de 2025, luego de ser declarado culpable por intentar impedir la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva, quien lo derrotó en las elecciones presidenciales de 2022.

Mientras su familia continúa cuestionando la condena y denunciando una persecución judicial, la atención está puesta en la evolución de su estado de salud y en la posibilidad de que deba ingresar nuevamente al quirófano.