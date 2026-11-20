El ministro de Economía de Santiago del Estero reconoció el acompañamiento del portal al crecimiento de la provincia durante sus 22 años de trayectoria y transmitió sus mejores deseos a todo el equipo de trabajo.

Hoy 21:15

El ministro de Economía de Santiago del Estero, C.P.N. Jorge Murad, acompañó la celebración del 22° aniversario de Diario Panorama con un mensaje en el que valoró la consolidación del medio como espacio de referencia informativa para la sociedad santiagueña.

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En su salutación, el funcionario provincial dedicó unas palabras especiales a quienes, desde diferentes áreas, sostienen diariamente la actividad periodística del portal.

“Quiero hacer llegar mi afectuoso saludo a Diario Panorama, al celebrar sus 22 años de trayectoria, y expresar mi reconocimiento a sus directivos, periodistas y a todo el equipo que diariamente sostiene su labor informativa”, expresó Murad.

El titular de la cartera económica provincial también hizo referencia al vínculo que el medio construyó con sus lectores desde su nacimiento, el 20 de noviembre de 2004, acompañando las distintas etapas del crecimiento de Santiago del Estero.

“A lo largo de estas más de dos décadas, se ha consolidado como un medio de referencia para los santiagueños, acompañando el crecimiento de nuestra provincia y acercando la información a cada rincón de su territorio”, señaló.

Finalmente, Jorge Murad expresó sus deseos de que el portal continúe evolucionando sin perder el compromiso con la comunidad que reconoció en su mensaje.

“Mis felicitaciones y mejores deseos para que continúen creciendo con el mismo compromiso con la comunidad santiagueña. ¡Feliz 22° aniversario, Diario Panorama!”, concluyó el ministro.